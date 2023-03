New Japan Pro Wrestling dio a conocer la realización de su competencia anual individual para pesos junior “Best of the Super Jr. 30”.

► “Best of the Super Jr. 30”

Esta competencia exclusiva para luchadores de menos de 100 Kg está programado para comenzar en el 12 de mayo y finalizará el 28 del mismo mes, en el Ota-Ku Gymnasium de Tokio.

El ganador de esta edición, que cumple tres décadas de existencia, se hace acreedor a una oportunidad de contender por el Campeonato de Peso Jr. IWGP, actualmente en poder de Hiromu Takahashi, quien ha conquistado las últimas tres ediciones del BOSJ.

El “Best of the Super Jr. 30” tendrá 12 jornadas de competencia, que se distribuirán en estas sedes: