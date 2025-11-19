NJPW: Saya Kamitani participará en evento de House of Torture

La doble monarca de Stardom, Saya Kamitani, fue incluida para participar en «Purge Night Of Torture«, función producida por la facción House of Torture y New Japan Pro Wrestling.

► Saya Kamitani luchará en el evento de HOT

La última lucha anunciada de «Purge Night Of Torture», evento que se llevará a cabo en el Tokyo Korakuen Hall, es la que protagonizarán Yujiro Takahashi de House of Torture, quien se enfrentará a Saya Kamitani, campeona World of Stardom y Campeona Femenina NJPW STRONG.

Será la primera vez en 2025 que NJPW efectué una lucha intergénero. La última vez que sucedió fue en NJPW x STARDOM Historic X-Over II, donde Great-O-Khan se enfrentó a Suzu Suzuki.

«Purge Night Of Torture» será el primer evento de la facción House of Torture, comandada por EVIL. Todos los miembros de HOT se verán involucrados en los combates del cartel, que queda de la siguiente manera:

NJPW/HOT «Purge Night Of Torture», 1911.2025

Tokyo Korakuen Hall

0.- Pre-show : Dick Togo (con SANADA) vs. Ryusuke Taguchi (con Milano Collection AT)

1.- Yujiro Takahashi vs. Saya Kamitani

2.- SANADA, SHO y DOUKI vs. Yuki Ueno, Kaisei Takechi y Akito

3.- Chase Owens, Don Fale y Yoshinobu Kanemaru vs. Tomohiro Ishii, Masato Tanaka e Ikuto Hidaka

4.- Dick Togo y Ren Narita vs. HANZO y The Great Sasuke

5.- EVIL vs. Shun Skywalker