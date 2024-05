Como parte de la gira «Road to Wrestle Dontaku 2024«, New Japan Pro Wrestling llegó al Hiroshima Sun Plaza Hall.

► «Road to Wrestle Dontaku 2024»

DOUKI obligó a SHO a firmar un nuevo contrato para poner en juego el Campeonato de Peso Jr IWGP, ya que el de HOT engañó a DOUKI y habían firmado un contrato falso donde el cetro no estaba en disputa.

TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste) lograronla primera defensa del Campeonato de Parejas de Peso Abierto Strong luego de conceder revancha directa a Hikuleo y El Phantasmo, los anteriores campeones.

Yuya Uemura logró el primer campeonato de su carrera al dominar a Great-O-Khan y arrebatarle el Campeonato KOPW 2024. La lucha se dividió en tres caídas; en la primer de ellas, tenían que subir cuatro neumáticos al ring y Uemura no tuvo problemas en ganar la caída. O-Khan niveló las acciones cuando en la segunda caída se comió un limón de Hiroshima con todo y cáscara. En la tercera definitiva, sostuvieron una lucha de mesas. O-Khan tomó algunos limones y los embarró en los ojos de su rival, para luego capturarlo y lanzarlo sobre una mesa, Uemura logró restablecerse y por momentos lucharon fuera del ring. De regreso, Uemura capturó a O-Khan y lo proyectó sobre una mesa para ganar el duelo.

En el turno estelar, «Good Looking Emperor’ se unió a BULLET CLUB War Dogs (Gabe Kidd, Clark Connors, Drilla Moloney y David Finlay) para enfrentar a Hiromu Takahashi, BUSHI, Yota Tsuji, Shingo Takagi y Tetsuya Naito de LIJ. Uno a uno, los luchadores fueron eliminándose hasta que sólo quedaron sobre el ring Tetsuya Naito y Jake Lee. Pero Naito contó con el apoyo del público y terminó llevándose la lucha.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO WRESTLING DONTAKU 2024», 27.04.2024

Hiroshima Sun Plaza Hall

Asistencia: 2,145 Espectadores

0. Frontier Zone: Toru Yano y Oleg Boltin vencieron a HANZO y Rey Paloma (6:54) con la Kamikaze de Boltin sobre Paloma.

1. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori derrotaron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tiger Mask (8:20) cuando Owens colocó espaldas planas a Tiger.

2. Jeff Cobb y Francesco Akira vencieron a Zack Sabre Jr. Y Kosei Fujita (11:40) con la Tour of the Island de Cobb sobre Fujita.

3. Tomohiro Ishii, Shota Umino y El Desperado derrotaron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Yujiro Takahashi (8:46) con un Death Rider de Umino sobre Takahashi.

4. Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima vencieron a Tomoaki Honma y Shoma Kato (6:58) con un Texas Clover Hold de Tanahashi sobre Kato.

5. SHO y Yoshinobu Kanemaru derrotó DOUKI y TAKA Michinoku (4:39) con un Samson Clutch de Kanemaru sobre TAKA.

6. STRONG Openweight Tag Team Title: Mikey Nicholls y Shane Haste (c) vencieron a Hikuleo y El Phantasmo (19:46) con un Horizontal Cradle de Nicholls sobre Hikuleo defendiendo el título

7. KOPW 2024, Rural Revitalization Match ~ Hiroshima Edition: Yuya Uemura derrotó a Great-O-Khan (2-1) (16:50) por un Table Crash.

8. Elimination Match: Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a David Finlay, Jake Lee, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney (28:42)