La gira «Road to Sakura Genesis 2025» de New Japan Pro Wrestling llegó al Aimesse Yamanashi donde se dieron choques muy interesantes.

► «Roat to Sakura Genesis 2025»

Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI) pasaron sobre United Empire (Callum Newman, Francesco Akira y Jakob Austin Young). Este choque fue preludio al duelo que ambas facciones sostendrán por el Campeonato de Parejas IWGP.

Siguió un mano a mano entre Yota Tsuji y Yoshinobu Kanemaru; el duelo se desarrollaba normalmente, con Kanemaru realizando su gran arsenal luchístico y Tsuji respondiendo. En un momento determinado, Kanemaru tomó una botella de whisky para su whisky mist, pero Tsuji reaccionó y le propinó un tremendo rodillazo; en ese instante ingresaron EVIL y Dick Togo y detuvieron a Yota para que Kanemaru lo golpeara. EVIL le dio a Yota un golpe en los bajos y el réferi descalificó a Yanemaru, dándole el triunfo al de LIJ.

Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y El Desperado se midieron contra David Finlay, Gedo y Clark Connors de War Dogs. Fue una batalla preliminar doble por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP y por el Campeonato Peso Jr. IWGP. fueron batallas feroces. En particular, Desperado y Connors se involucran en una feroz batalla. Al final, Desperado remató a Gedo con la Numero Dos, pero inmediatamente después Connors golpeó a Desperado con se cinturón de campeonato.

En el turno estelar, Hiroshi Tanahashi se enfrentó a Shingo Takagi Shingo como parte de su gira de despedida del presidente de NJPW. Los dos se involucraron en una acalorada batalla frontal con Naito observando desde ringside. En respuesta a los ataques de rodilla de Tanahashi, Takagi propinó poderosos ataques, incluido un Sling Blade. Cuando el combate llegó a su clímax, Tanahashi intentó un High Fly Flow, pero Takagi lo evitó. Luego esquivó un Dragon Suplex Bomb de Tanahashi y se desató. Tanahashi intentó salir desesperadamente del castigo, pero no pudo evitar un Burning Dragon para caer ante el de LIJ. Después de la lucha, Takagi expresó su gratitud al «Ace of Universe».

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO SAKURA GENESIS 2025», 02.04.2025

Aimesse Yamanashi

850 Espectadores

1. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Tiger Mask, YOH y Master Wato vencieron a Hiroyoshi Tenzan, Toru Yano, Oleg Boltin, Ninja Mack y Katsuya Murashima (9:07) con un Anaconda Vice de YOH sobre Murashima.

2. SANADA y Drilla Moloney vencieron a Yuya Uemura y TAKA Michinoku (7:33) con un Drilla Killer de Moloney sobre TAKA.

3. Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Robbie X vencieron a Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita (11:01) con un Drill-A-Hole Piledriver de Kidd sobre Jackson.

4. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Callum Newman, Francesco Akira y Jakob Austin Young (11:13) con un Maximum the Holding (Named by Daisuke) Third Form de Takahashi sobre Young.

6. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y El Desperado vencieron a David Finlay, Clark Connors y Gedo (10:04) con la Numero Dos de Desperado sobre Gedo.

7. Hiroshi Tanahashi Final Road: Shingo Takagi vencieron a Hiroshi Tanahashi (20:35) con un Burning Dragon.