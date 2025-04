NJPW: «Road to Sakura Genesis 2025» Desperado retiene

*La gira «Road to Sakura Genesis 2025» de New Japan Pro Wrestling llegó a su fin en el Tokyo Korakuen Hall.

El cuarto combate fue la preliminar final entre el campeón Global IWGP, Yota Tsuji y el retador EVIL, quienes se enfrentarán el 5 de abril en Ryogoku, con Shingo Takagi y Dick Togo respectivamente. EVIL atacó a Tsuji cuando entró al ring y luego continuó su lucha sin ley con Togo. Tsuji luchó contra los ataques concentrados en su rodilla, pero al final Takagi remató a Togo con HOLD YOUR LAST CHANCE. Sin embargo, después del partido, EVIL sorprendió a Tsuji golpeándolo.

El quinto combate fue el preliminar final entre el campeón Hirooki Goto y el retador David Finlay, quienes se enfrentarán en el Campeonato Mundial Peso Pesado IWGP el 5 de abril en Ryogoku. Cada uno formó un cuarteto con YOSHI-HASHI, YOH y Master Wato, y Gabe Kidd, Drilla Moloney y Gedo, respectivamente. Goto y Finlay estaban muy conscientes el uno del otro y saltaron chispas. Hacia el final del combate, Wato golpeó a Gedo con una patada alta, y YOH siguió con una patada. Wato inmediatamente atrapó a Gedo y lo obligó a rendirse.

Los campeones de parejas junior IWGP, Robbie Eagles y Kosei Fujita, se enfrentaron a Taiji Ishimori y Robbie X en su segunda ocasión que expusieron el cetro. Desde el principio, ambos equipos jugaron de ida y vuelta. Cuando el combate llegó a su clímax, Eagles y Fujita golpearon a X con un Sweet Buster. Ishimori cortó la cobertura, pero los campeones unieron fuerzas para eliminar a Ishimori con un suplex alemán. Al final, Eagles superó a X con la Hyperion. Después del partido, YOH y Master Wato lanzaron su desafío.

El Campeón Peso Jr IWGP, El Desperado defendió el título por cuarta vez contra Clark Connors en una lucha hardcore, en la que se permitió el uso de armas. El combate se llevó a cabo bajo reglas de no descalificación, sin conteos fuera del ring o juego sucio, y contó con una serie de escenas impactantes con varios objetos volando por todos lados, incluidas espadas de bambú y sillas de alambre de púas. Hacia el final del combate, Connors intentó un Avalanch No Chaser, pero Desperado lo contuvo y le aplicó un spinebuster desde la esquina hacia una mesa fuera del ring. Aunque Connors fue severamente dañado por este golpe, finalmente fue rematado con un vertical drop reverse tiger driver seguido de un Pinche Loco, defendiendo exitosamente su título. Tras la batalla, Desperado fue desafiado por el mexicano Templario.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO SAKURA GENESIS 2025», 04.04.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,490 Espectadores

1. MAO y Yuya Koroku vencieron a Ninja Mack y Katsuya Murashima (8:50) con una Iai Kick de MAO sobre Murashima.

2. Hiroshi Tanahashi Final Road: Hiroshi Tanahashi venció a Ryusuke Taguchi (8:15) con High Fly Flow.

3. Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI (8:23) con la Tour of the Island de Cobb sobre BUSHI.

4. Shingo Takagi y Yota Tsuji vencieron a «King of Darkness» EVIL y Dick Togo (5:51) con un HOLD YOUR LAST CHANCE de Takagi sobre Togo.

5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, YOH y Master Wato vencieron a David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney y Gedo (8:48) con un Vendaval de Wato sobre Gedo.

6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) vencieron a Taiji Ishimori y Robbie X (17:40) con la Hyperion de Eagles sobre Robbie (2nd defense) defendiendo el título

7. IWGP Jr. Heavyweight Title, Hardcore Match: El Desperado (c) venció a Clark Connors (37:53) con la Pinche Loco defendiendo el título