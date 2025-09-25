NJPW: «Road to Destruction» Se expusieron los títulos Jr.

New Japan Pro Wrestling se presentó en Sapporo como parte de la gira «Road to Destruction» donde se pusieron en disputa los dos campeonatos de la división de menos de 100 kg.
► «Road to Destruction»
En choque de tercias, BULLET CLUB War Dogs (David Finlay, Gabe Kidd y Taiji Ishimori) dominaron Hiromu Takahashi, Shingo Takagi y Yota Tsuji. Tras el duelo, que definió Ishimori superando a Takahashi, éste último ofreció exponer su título GHC en «Destruction in Kobe», Ishimori aceptó.
A continuación siguió el duelo de TMDK (Hartley Jackson, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.) contra House Of Torture (Ren Narita, SANADA y Yujiro Takahashi) donde éstos fueron descalificados por exceso de violencia. Narita tomó el cinturón de Sabre y se burló de él.
En el turno semifinal, House Of Torture (DOUKI y SHO) consiguieron la segunda defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP imponiendo condiciones a Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles).
En la batalla estelar, El Desperado se confirmó con el mejor hombre en la división junior al retener por octava ocasión el Campeonato de Peso Jr. IWGP, respondiendo al reto de YOH. Tras celebrar el resultado, DOUKI subió al ring y lanzó su desafío, nombrando a Despy «falso campeón».
Los resultados completos son:
NJPW «NJPW BATTLE LINE HOKKAIDO ~ ROAD TO DESTRUCTION», 24.09.2025
Kitagas Arena Sapporo 46
2,038 Espectadores
0. Masatora Yasuda y Zane Jay vencieron a Katsuya Murashima y Tatsuya Matsumoto (8:44) con un Crab Hold de Yasuda sobre Matsumoto.
1. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi venció a Master Wato (10:18) con un High Fly Flow.
2. Toru Yano, Togi Makabe y Tomoaki Honma vencieron a Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Shoma Kato (6:53) con un Crab Hold de Makabe sobre Kato.
3. Shota Umino, Oleg Boltin y Yuya Uemura vencieron a «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo (7:41) con la Frankensteiner de Uemura sobre Togo.
4. Tomohiro Ishii, Taichi y TAKA Michinoku vencieron a Yuto-Ice, OSKAR y Gedo (8:24) con la Tensho Jujiho de Taichi sobre Gedo.
5. David Finlay, Gabe Kidd y Taiji Ishimori vencieron Shingo Takagi, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi (10:02) con un Gedo Clutch de Ishimori sobre Takahashi.
6. Ren Narita, SANADA y Yujiro Takahashi vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (11:14) cuando Jackson fue descalificado.
7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: SHO y DOUKI (c) vencieron a Robbie Eagles y Kosei Fujita (19:42) cuando DOUKI colocó espladas planas a Fujita defendiendo el título
8. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) venció a YOH (24:52) con la Pinche Loco defendiendo el título