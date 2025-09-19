NJPW: «Road to Destruction» Defensa del cetro de tercias

Como parte de la gira «Road to Destruction 2025«, New Japan Pro Wrestling se presentó de nueva cuenta en el Tokyo Korakuen Hall.

► «Road to Destruction 2025»

Bullet Club War Dogs (Clark Connors, OSKAR y Yuto-Ice) fueron implacables ante la tercia de TAICHI, TAKA Michinoku y Tomohito Ishii). KOB volvieron a insistir en su reto por el Campeonato de Parejas IWGP.

En choque de facciones, House Of Torture (DOUKI, Ren Narita, SANADA, SHO y Yujiro Takahashi) fueron superiores a TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita, Robbie Eagles, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.). El duelo giró en torno a la rivalidad de Narita y Sabre Jr. por el cetro máximo de la empresa del león.

Los campeones reinantes, Master Wato, Toru Yano y YOH, resistieron los embates de la tercia retadora comandada por Hiroshi Tanahashi, para lograr la primera defensa del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER. Ryusuke Taguchi y El Desperado fueron los compañeros de Tanahashi. La combinación de elementos jóvenes y luchadores veteranos fue explosiva, resultando una batalla muy intensa.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO DESTRUCTION», 13.09.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,492 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite

(10:00).

2. Togi Makabe, Tomoaki Honma y Tiger Mask vencieron a Shoma Kato, Katsuya Murashima y Masatora Yasuda (7:43) con un Lariat de Makabe sobre Yasuda.

3. Shota Umino, Oleg Boltin y Yuya Uemura vencieron a «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo (7:14) con un Cross Armbreaker de Uemura sobre Togo.

4. David Finlay, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo vencieron a Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y Daiki Nagai (9:34) con un Leg Trap Piledriver de Kidd sobre Nagai.

5. Yuto-Ice, OSKAR y Clark Connors vencieron a Tomohiro Ishii, Taichi y y TAKA Michinoku (10:19) cuando Yuto colocó espaldas planas a TAKA tras la K.O.B.

6. Ren Narita, SANADA, Yujiro Takahashi, SHO y DOUKI vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita (10:17) con la Guillotine of Hell de Narita sobre Jackson.

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Toru Yano, YOH y Master Wato (c) vencieron a Hiroshi Tanahashi, El Desperado y Ryusuke Taguchi (21:31) con la Recientemente II de Wato sobre Taguchi defendiendo el título.