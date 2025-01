New Japan Pro Wrestling dio a concer las fechas para sus eventos internacionales que llevará a cabo la primera mitad de 2025.

► Se anuncian eventos internacionales para 2025

Fue en el curso de la magna función «Wrestle Dynasty» cuando se anunciaron las fechas de los eventos que presentarán New Japan Pro Wrestling y Stardom en los Estados Unidos.

Estas funciones son:

« Battle in the Valley» – 11 de enero – San José Civic, San José, California

– 11 de enero – San José Civic, San José, California « Windy City Riot » – 11 de abril – Wintrust Arena, Chicago, Illinois

» – 11 de abril – Wintrust Arena, Chicago, Illinois « Stardom in la Vegas » – abril – Fin de semana de WrestleMania, recinto y fecha por definir

» – abril – Fin de semana de WrestleMania, recinto y fecha por definir « Resurgence » – 9 de mayo – Toyota Arena, Ontario, California

» – 9 de mayo – Toyota Arena, Ontario, California «AEW x NJPW: Forbidden Door» – 24 de agosto – Londres, Inglaterra, recinto por definir

Lo más destacable de estas funciones, es que se anunció que en Windy City Riot se presentará el último combate de Hiroshi Tanahashi en los Estados Unidos. Aún no se ha definido el tipo de lucha que sostendrá ni el o los rivales que enfrentará. Hay que recordar que el «Ace of Universe» tendrá un año de despedida como luchador profesional.

Para Battle in The Valley 2025, se ha confirmado que Konosuke Takeshita expondrá el Campeonato de Peso Abierto NEVER, contra KUSHIDA, rival que el mismo nominó.

https://twitter.com/njpwglobal/status/1875780234911609272