New Japan Pro Wrestling se presentó en Ontario, California, para su evento «Resurgence 2025» donde se expusieron cinco campeonatos.

► «Resurgence 2025»

La primera sorpresa de la velada fue la aparición inesperada de Bea Priestley, quien hizo su debut en NJPW. Ella lanzó un desafío abierto a quien deseara enfrentarla y fue Viva Van quien aceptó. En una rápida batalla, Priestley fue la vencedora.

Templario logró su primer gran triunfo como parte de United Empire y junto a TJP se coronaron como poseedores del Campeonato de Parejas NJPW STRONG tras vencer al World Class Wrecking Crew.

The Young Bucks y The Good Brothers ganaron la batalla de equipos contra WAR DOGS. Al final los ocho luchadores hicieron el saludo del BULLET CLUB, reconociéndose del mismo origen.

Tomohiro Ishii logró la primera defensa del Campeonato de Peso Abierto STRONG, derrotando a Drilla Moloney en una revancha que se concretó luego de dos meses.

KONOSUKE TAKESHITA derrotó a El Phantasmo en una reñida batalla para retener el Campeonato de Peso Abierto NEVER por sexta vez.

En el turno semifinal, Hirooki Goto y Zack Sabre Jr. empataron en su duelo por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, y se enfrentarán a Shingo Takagi en el Castillo de Osaka el 15 de junio. Esta fue la sexta defensa de Goto.

En la batalla estelar, AZM ganó un intenso combate a tres bandas contra Mercedes Monet y Mina Shirakawa para convertirse en la Campeona Femenina STRONG por primera ocasión.

Los resultados completos son:

NJPW «RESURGENCE 2025», 09.05.2025

Toyota Arena, Ontario, California, Estados Unidos

2,027 Espectadores

0. STRONG Survivor Match: CJ Tino venció a Allan Breeze (5:25) por Pinfall.

0. Bea Priestley venció a Viva Van (4:17) con un Plan Bea.

1. Fred Rosser venció a Matt Vandagriff (4:17) con un Crossface Chickenwing.

2. STRONG Openweight Tag Team Title: Templario y TJP vencieron a Royce Isaacs y Jorel Nelson (c) (13:12) con un Inside Cradle de TJP sobre Nelson – conquistando el título.

3. Matthew Jackson , Nicholas Jackson , «The Machine Gun» Karl Anderson y Doc Gallows vencieron a David Finlay, Gabe Kidd, Clark Connors y Gedo (13:39) cuando Anderson colocó espaldas planas a Gedo tras la Magic Killer.

4. STRONG Openweight Title: Tomohiro Ishii (c) venció a Drilla Moloney (13:39) con un Vertical Drop Brainbuster defendiendo el título

5. NEVER Openweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) venció a El Phantasmo (17:48) con un Raging Fire (6th defense) defendiendo el título

6. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) vs. Zack Sabre Jr. – finalizó en empate (17:28) por Double Pinfall (6th defense) Goto retiene el título.

7. STRONG Women’s Title, 3 Way Match: AZM venció a Mercedes Moné (c) y Mina Shirakawa (17:53) con la Azumi Sushi sobre Shirakawa – conquistando el título