Tanahashi Hiroshi enfrentó a Young Lion mexicano Masatora Yasuda. El estímulo de Tanahashi inspiró a Yasuda, quien le propinó una bofetada y un decidido golpe al cuerpo. Sin embargo, Tanahashi lo aprovechó al máximo y ganó con un Sling Blade seguido de un Texas Clover.

David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney, Clark Connors y Taiji Ishimori chocaron contra EVIL, Narita Ren, SANADA, SHO y Yoshinobu Kanemaru en un capítulo más de la rivalidad entre War Dogs y House of Torture. Ambos equipos iniciaron la reyerta sin esperar el toque del gong, al tiempo que silla tos como sillas y palos de kendo volaban por el aire. SANADA intentó un golpe de guitarra sobre Moloney, pero el réferi Sakamoto lo evitó. Luego, SANADA pateó al réferi en la ingle y se puso en posición para un golpe de guitarra, pero Finlay intervino. Al ver que la situación estaba fuera de control, el réferi pidió la campana, por lo que el encuentro no terminó sin decisión. Entonces Finlay anunció una lucha en jaula entre las dos facciones para el 3 de mayo en Fukuoka y el grupo perdedor deberá abandonar el Bullet Club.

El Phantasmo y Great-O-Khan, combatieron nuevamente por el Campeonato de la TV NJPW World, donde O-Khan concedió revancha directa de un cetro que conquistó el 5 de abril. La última vez, O-Khan golpeó a Phantasmo fuera del ring con un TTD dirigido a una silla y ganó noqueándolo del ring. Para vengarse, Phantasmo comenzó a usar su movilidad para derribar a su oponente. Sin embargo, O-Khan desató el Eliminator en el momento crucial y luego intentó un powerbomb con una silla fuera del ring. Phantasmo respondió con un DDT, luego lo golpeó y remató con una serie de movimientos de muerte súbita y un Thunder Kiss ’86. Tuvo un gran éxito al recuperar el título. Después del combate, Phantasmo le pidió a Konosuke Takeshita que organizara un combate por este cetro Fukuoka antes del combate por el Campeonato de Peso Abierto NEVER el 9 de mayo en Ontario.

El nuevo equipo de YOH y Master Wato desafió a los poseedores del Campeonato de Parejas Jr. IWGP, de etiqueta junior IWGP, Robbie Eagles y Kosei Fujita. Los campeones, tomaron la iniciativa concentrándose en el juego en equipo. Fue una lucha difícil para YOH y Wato, pero poco a poco recuperaron el impulso y el combate continuó de ida y vuelta con algunos movimientos importantes. Hacia el final del combate, YOH y Wato derribaron a Eagles, con una patada y golpearon a Fujita con un lazo y una patada. Finalmente, Wato derrotó a Fujita con su nuevo movimiento especial, el Falconblow para ganar el título.

El Desperado expuso el Campeonato de Peso Jr. IWGP por quinta ocasión, enfrentándose al mexicano Templario, estrella del CMLL que se unió a UNITED EMPIRE en diciembre del año pasado. El Guerrero León concentró su ataque en el brazo izquierdo de Desperado, utilizando también algunos movimientos rudos. Además, en el momento crucial aplicó un Sasuke Special acorralando al campeón. Desperado se aplicó a fondo para escapar del Templo y respondión con la Pinche Loco para desequilibrar al mexicano. Templario intentó desesperadamente contraatacar, pero Desperado lo silenció con un Loco Mono y luego puso fin a la acalorada batalla con un segundo Pinche Loco para ganar.

NJPW «WRESTLING HIZEN NO KUNI», 29.04.2025

SAGA Arena

Asistencia: 1,604 Espectadores

1. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Tsunagu: Hiroshi Tanahashi venció a Masatora Yasuda (7:04) con un Texas Clover Hold.

2. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima (9:44) con THE GRIP de Oiwa sobre Murashima.

3. Yuya Uemura, Shota Umino, Tomohiro Ishii, Taichi y TAKA Michinoku vencieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (7:54) con un Kannuki Suplex Hold de Uemura sobre BUSHI.

4. «King of Darkness» EVIL, SANADA, Ren Narita, SHO y Yoshinobu Kanemaru vs. David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney, Clark Connors y Taiji Ishimori – finalizó sin decisión (4:25).

5. Callum Newman, Francesco Akira y Jacob Austin Young vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Ryusuke Taguchi (9:50) con un Prince’s Curse de Newman sobre Taguchi.

6. NJPW World TV Title: El Phantasmo venció a Great-O-Khan (c) (11:29) con un Thunder Kiss ’86 – conquistando el título

7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Master Wato y SHO vencieron a Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) (22:23) cuando Wato colocó espaldas planas a Fujita tras un Union Falcon Arrow-Style Ushigoroshi – conquistando el título.

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) venció a Templario (20:02) con la Pinche Loco defendiendo el título