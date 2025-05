New Japan Pro Wrestling llegó al Fukuoka International Center para la primera fecha de «Wrestling Dontaku 2025» con un campeonato en juego y una batalla en jaula.

► «Wrestling Dontaku 2025 – Día 1»

En esta lucha se realizó la primera defensa del Campeonato de la TV NJPW World, donde El Phantasmo enfrentó a KONOSUKE TAKESHITA en una batalla recia que se fue al límite de tiempo de 15 minutos, por lo que se decretó un empate y Phantasmo retuvo su cetro.

Como parte de su gira de despedida, Hiroshi Tanahashi deció enfrentar a Zack Sabre Jr., con quien ha tenido muchas batallas memorables en el pasado. Zack utilizó sus característicos castigos a las articulaciones y golpes recios para presionar a Tanahashi, pero Tanahashi no se inmutó y contraatacó de frente. En el momento crucial, Tanahashi desató un ataque de alto vuelo. Luego casi fue enrollado, pero Zack escapó y ganó con un Zack Driver giratorio. Después del duelo, ambos intercambiaron un firme apretón de manos.

Siguió el mano a mano especial entre Shota Umino y Shingo Takagi, quienes estuvieron involucrados en feroces batallas preliminares. Esta lucha surgió a solicitud de Takagi, en una revancha tras caer ante Umino en las semifinales de la New Japan Cup». Ya en las acciones de la batalla, Takagi lanzó lo mejor de su arsenal causando gran daño, pero Umino también contraatacó. El choque terminó cuando Umino lanzó el Chapter Two, pero Takagi lo evadió y respondió con GTR, seguido de Burning Dragon, para cerrar con un aplastante Last of the Dragon.

Y en el evento estelar, con un rencor cada vez más profundo entre BC WAR DOGS (David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney, Clark Connors e Ishimori Taiji) y House of Torture (EVIL, Narita Ren, SANADA, SHO y Kanemaru Yoshinobu), se llevará a cabo un «Dogpound Cage Match – Losers Leave BULLET CLUB», y el resultado del combate decidirá quién será expulsado de BULLET CLUB. Rodeado por una siniestra valla de alambre, la batalla se libró sin juego sucio y sin reglas de descalificación, convirtiéndose en una sangrienta lucha con bates, espadas de bambú, sillas y mesas volando por todas partes. Al final, Gabe estrelló a Narita contra una mesa envuelta en alambre de púas con un Avalanche-Style Piledriver para obtener la cuenta de tres. BC WAR DOGS expulsó a HOT de BULLET CLUB.

Los resultados completos son

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2025», 03.05.2025

Fukuoka International Center

2,903 Espectadores

0. Katsuya Murashima venció a Daiki Nagai (7:26) con un Crab Hold.

1. Toru Yano, Oleg Boltin, YOH y Master Wato vencieron a Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita (8:40) con la Kamikaze de Boltin sobre Jackson.

2. Yuya Uemura, Tomohiro Ishii, Taichi y TAKA Michinoku vencieron a Tetsuya Naito, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (9:03) con un Dangerous Backdrop Suplex de Taichi sobre BUSHI.

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Ryusuke Taguchi vencieron a Callum Newman, Great-O-Khan y Jacob Austin Young (10:43) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Young tras la Shoto.

4. NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. KONOSUKE TAKESHITA – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00) el Phantasmo defendió el título.

5. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Zack Sabre Jr. venció a Hiroshi Tanahashi (13:07) con un Sabre Driver.

6. Special Singles Match: Shingo Takagi venció a Shota Umino (15:07) con la Last of the Dragon.

7. Dog Pound Cage Match ~ Losers Leave BULLET CLUB: David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney, Clark Connors y Taiji Ishimori vencieron a «King of Darkness» EVIL, SANADA, Ren Narita, SHO y Yoshinobu Kanemaru (26:15) con un Avalanche-Style Piledriver sobre un Barbed Wire Table de Kidd sobre Narita.