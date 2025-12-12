NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 9

por

Para la novena fecha del torneo «World Tag League 2025«, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Aimesse Yamanashi de Kofu, con acciones del Grupo A.

► «World Tag League 2025» Día 9

Oleg Boltin y Toru Yano ligaron su tercera victoria tras dominar a House Of Torture (Chase Owens y Yujiro Takahashi) quienes siguen sin sumar puntos.

Luchando contra corriente, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) sumaron seis puntos luego de imponerse a House Of Torture (Don Fale y EVIL) a quienes igualaron en puntaje.

Gabe Kidd y Yota Tsuji  enfrentaron a El Desperado y Shuji Ishikawa en un recio duelo para definir quien se llevaba ocho unidades. Durante las acciones, los combatientes usaron mesas y sillas, Kidd y Tsuji salieron mejor librados.

En el turno principal, War Dragons (Drilla Moloney y Shingo Takagi) sostuvieron una recia batalla contra Team 100 (Satoshi Kojima y Taichi) para llevarse seis tantos.

Imagen

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 02.12.2025 
Aimesse Yamanashi
980 Espectadores

1. Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima vencieron a Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay (7:26) con un Crab Hold de Murashima sobre Jay.
2. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young (5:13) cuando Young fue descalificado.
3. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai (9:59) con un Crab Hold de Fujita sobre Nagai.
4. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato (5:24) con un Canadian Hammer de Finlay sobre Kato.
5. World Tag League – Grupo A: Toru Yano y Oleg Boltin [6] vencieron a Yujiro Takahashi y Chase Owens [0] (8:47) con un Kamikaze de Boltin sobre Owens.
6. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [6] vencieron a «King of Darkness» EVIL y Don Fale [6] (9:34) nach la Itadaki Kari de YOSHI-HASHI sobre Fale.
7. World Tag League – Grupo A: Yota Tsuji y Gabe Kidd [8] vencieron a Shuji Ishikawa y El Desperado [6] (17:15) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Desperado.
8. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Drilla Moloney [6] vencieron a Taichi y Satoshi Kojima [2] (21:17) con un Burning Dragon de Takagi sobre Kojima.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos