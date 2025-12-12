NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 9

Para la novena fecha del torneo «World Tag League 2025«, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Aimesse Yamanashi de Kofu, con acciones del Grupo A.

► «World Tag League 2025» Día 9

Oleg Boltin y Toru Yano ligaron su tercera victoria tras dominar a House Of Torture (Chase Owens y Yujiro Takahashi) quienes siguen sin sumar puntos.

Luchando contra corriente, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) sumaron seis puntos luego de imponerse a House Of Torture (Don Fale y EVIL) a quienes igualaron en puntaje.

Gabe Kidd y Yota Tsuji enfrentaron a El Desperado y Shuji Ishikawa en un recio duelo para definir quien se llevaba ocho unidades. Durante las acciones, los combatientes usaron mesas y sillas, Kidd y Tsuji salieron mejor librados.

En el turno principal, War Dragons (Drilla Moloney y Shingo Takagi) sostuvieron una recia batalla contra Team 100 (Satoshi Kojima y Taichi) para llevarse seis tantos.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 02.12.2025

Aimesse Yamanashi

980 Espectadores

1. Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima vencieron a Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay (7:26) con un Crab Hold de Murashima sobre Jay.

2. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young (5:13) cuando Young fue descalificado.

3. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai (9:59) con un Crab Hold de Fujita sobre Nagai.

4. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato (5:24) con un Canadian Hammer de Finlay sobre Kato.

5. World Tag League – Grupo A: Toru Yano y Oleg Boltin [6] vencieron a Yujiro Takahashi y Chase Owens [0] (8:47) con un Kamikaze de Boltin sobre Owens.

6. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [6] vencieron a «King of Darkness» EVIL y Don Fale [6] (9:34) nach la Itadaki Kari de YOSHI-HASHI sobre Fale.

7. World Tag League – Grupo A: Yota Tsuji y Gabe Kidd [8] vencieron a Shuji Ishikawa y El Desperado [6] (17:15) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Desperado.

8. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Drilla Moloney [6] vencieron a Taichi y Satoshi Kojima [2] (21:17) con un Burning Dragon de Takagi sobre Kojima.