NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 6

La Kakuhiro Group Super Arena fue la sede a donde se trasladó New Japan Pro Wrestling para la sexta fecha de la «World Tag League 2025«.
► «World Tag League 2025» Día 6
Monster Sauce (Alex Zayne y Lance Archer) sumaron cuatro puntos luego de un gran trabajo conjunto sobre David Finlay y Hiromu Takahashi.
United Empire (Callum Newman y Great-O-Khan) consiguieron su segunda victoria ante Shota Umino y Yuya Uemura.
Con las intervenciones constantes de los demás miembros de HOT, Ren Narita y SANADA superaron a TMDK (Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.).
Cerrando el evento, Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) finalment obtuvieron su primer triunfo dominando a la dupla de El Phantasmo y Hiroshi Tanahashi.
Los resultados completos son:
NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 28.11.2025
Kakuhiro Group Super Arena (Aomori City General Gymnasium)
1,187 Espectadores
1. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai (4:23) con un Last Testament de Owens sobre Nagai.
2. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo vencieron a Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (5:28) con un Lariat de EVIL sobre Yasuda.
3. Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (5:02) con la Pinche Loco de Desperado sobre Matsumoto.
4. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vencieron a Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima (9:14) con un O-KNEE de Kidd sobre Murashima.
5. World Tag League – Grupo B: Lance Archer y Alex Zayne [4] vencieron a David Finlay y Hiromu Takahashi [4] (9:01) cuando Zayne colocó espaldas planas de Takahashi tras un Blackout Source.
6. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y Callum Newman [4] vencieron a Shota Umino y Yuya Uemura [2] (15:18) con la Excalibur de Newman sobre Umino.
7. World Tag League – Grupo B: Ren Narita y SANADA [4] vencieron a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4] (14:04) con una Guillotine of Hell de Narita sobre Oiwa.
8. World Tag League – Grupo B: Yuto-Ice y OSKAR [2] vencieron a Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0] (16:43) con la Cruella de Yuto-sobre Tanahashi.
– World Tag League – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Toru Yano y Oleg Boltin [4]
-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [4]
-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4]
-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [4]
-. Shuji Ishikawa y El Desperado [4]
6. Shingo Takagi y Drilla Moloney [2]
-. Taichi y Satoshi Kojima [2]
8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]
Grupo B:
1. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]
-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]
-. Lance Archer y Alex Zayne [4]
-. Shota Umino y Yuya Uemura [2]
-. Great-O-Khan y Callum Newman [4]
-. Ren Narita y SANADA [4]
7. Yuto-Ice y OSKAR [2]
8. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0]