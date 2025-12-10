NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 6

La Kakuhiro Group Super Arena fue la sede a donde se trasladó New Japan Pro Wrestling para la sexta fecha de la «World Tag League 2025«.

► «World Tag League 2025» Día 6

Monster Sauce (Alex Zayne y Lance Archer) sumaron cuatro puntos luego de un gran trabajo conjunto sobre David Finlay y Hiromu Takahashi.

United Empire (Callum Newman y Great-O-Khan) consiguieron su segunda victoria ante Shota Umino y Yuya Uemura.

Con las intervenciones constantes de los demás miembros de HOT, Ren Narita y SANADA superaron a TMDK (Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.).

Cerrando el evento, Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) finalment obtuvieron su primer triunfo dominando a la dupla de El Phantasmo y Hiroshi Tanahashi.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 28.11.2025

Kakuhiro Group Super Arena (Aomori City General Gymnasium)

1,187 Espectadores

1. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai (4:23) con un Last Testament de Owens sobre Nagai.

2. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo vencieron a Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (5:28) con un Lariat de EVIL sobre Yasuda.

3. Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (5:02) con la Pinche Loco de Desperado sobre Matsumoto.

4. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vencieron a Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima (9:14) con un O-KNEE de Kidd sobre Murashima.

5. World Tag League – Grupo B: Lance Archer y Alex Zayne [4] vencieron a David Finlay y Hiromu Takahashi [4] (9:01) cuando Zayne colocó espaldas planas de Takahashi tras un Blackout Source.

6. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y Callum Newman [4] vencieron a Shota Umino y Yuya Uemura [2] (15:18) con la Excalibur de Newman sobre Umino.

7. World Tag League – Grupo B: Ren Narita y SANADA [4] vencieron a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4] (14:04) con una Guillotine of Hell de Narita sobre Oiwa.

8. World Tag League – Grupo B: Yuto-Ice y OSKAR [2] vencieron a Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0] (16:43) con la Cruella de Yuto-sobre Tanahashi.

– World Tag League – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Toru Yano y Oleg Boltin [4]

-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [4]

-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4]

-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [4]

-. Shuji Ishikawa y El Desperado [4]

6. Shingo Takagi y Drilla Moloney [2]

-. Taichi y Satoshi Kojima [2]

8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]

-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]

-. Lance Archer y Alex Zayne [4]

-. Shota Umino y Yuya Uemura [2]

-. Great-O-Khan y Callum Newman [4]

-. Ren Narita y SANADA [4]

7. Yuto-Ice y OSKAR [2]

8. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0]