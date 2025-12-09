NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 5

New Japan Pro Wrestling llegó al Sendai Sun Plaza Hall como parte de la gira del torneo «World Tag League 2025» en su quinta fecha de actividades.
► «World Tag League 2025» Día 5
Gabe Kidd y Yota Tsuji consiguieron su segundo resultado positivo tras dar cuenta de House Of Torture (Chase Owens y Yujiro Takahashi).
El Desperado y Shuji Ishikawa contabilizaron cuatro unidades tras superar al Team 100 (Satoshi Kojima y Taichi).
House Of Torture (Don Fale y EVIL) fueron superiores a la dupla de War Dragons (Drilla Moloney y Shingo Takagi) sumando cuatro puntos.
En el turno estelar, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) se alzó con la victoria ante Oleg Boltin y Toru Yano quienes sufrieron su primer tropiezo.
Los resultados completos son:
NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 26.11.2025
Sendai Sun Plaza Hall
1,533 Espectadores
1. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vencieron a Lance Archer AEW , Alex Zayne y Zane Jay (7:42) con una Powerbomb Whip de Finlay sobre Jay.
2. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato (7:30) con la Imperial Prison de Young sobre Kato.
3. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru (7:38) con THE GRIP de Oiwa sobre Kanemaru.
4. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vencieron a Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima (7:57) con un Modified Chokeslam de OSKAR sobre Murashima.
5. World Tag League – Grupo A: Yota Tsuji y Gabe Kidd [4] vencieron a Yujiro Takahashi y Chase Owens [0] (9:11) cuando Tsuji colocó espaldas planas a Takahashi tras un WAR BLASTER.
6. World Tag League – Grupo A: Shuji Ishikawa y El Desperado [4] vencieron a Taichi y Satoshi Kojima [2] (12:15) cuando Desperado colocó espladas planas a Kojima.
7. World Tag League – Grupo A: «King of Darkness» EVIL y Don Fale [4] vencieron a Shingo Takagi y Drilla Moloney [2] (13:13) con la EVIL de EVIL sobre Takagi.
8. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4] vencieron a Toru Yano y Oleg Boltin [4] (17:06) cuando Goto colocó espaldas planas a Yano tras la Shoto.
– World Tag League 2025 – Clasificación parcial:
Grupo A:
1. Toru Yano y Oleg Boltin [4]
-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [4]
-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4]
-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [4]
-. Shuji Ishikawa y El Desperado [4]
6. Shingo Takagi y Drilla Moloney [2]
-. Taichi y Satoshi Kojima [2]
8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]
Grupo B:
1. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]
-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]
3. Lance Archer y Alex Zayne [2]
-. Shota Umino y Yuya Uemura [2]
-. Great-O-Khan y Callum Newman [2]
-. Ren Narita y SANADA [2]
7. Yuto-Ice y OSKAR [0]
-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0]