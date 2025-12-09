NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 5

New Japan Pro Wrestling llegó al Sendai Sun Plaza Hall como parte de la gira del torneo «World Tag League 2025» en su quinta fecha de actividades.

► «World Tag League 2025» Día 5

Gabe Kidd y Yota Tsuji consiguieron su segundo resultado positivo tras dar cuenta de House Of Torture (Chase Owens y Yujiro Takahashi).

El Desperado y Shuji Ishikawa contabilizaron cuatro unidades tras superar al Team 100 (Satoshi Kojima y Taichi).

House Of Torture (Don Fale y EVIL) fueron superiores a la dupla de War Dragons (Drilla Moloney y Shingo Takagi) sumando cuatro puntos.

En el turno estelar, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) se alzó con la victoria ante Oleg Boltin y Toru Yano quienes sufrieron su primer tropiezo.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 26.11.2025

Sendai Sun Plaza Hall

1,533 Espectadores

1. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vencieron a Lance Archer AEW , Alex Zayne y Zane Jay (7:42) con una Powerbomb Whip de Finlay sobre Jay.

2. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato (7:30) con la Imperial Prison de Young sobre Kato.

3. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru (7:38) con THE GRIP de Oiwa sobre Kanemaru.

4. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vencieron a Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima (7:57) con un Modified Chokeslam de OSKAR sobre Murashima.

5. World Tag League – Grupo A: Yota Tsuji y Gabe Kidd [4] vencieron a Yujiro Takahashi y Chase Owens [0] (9:11) cuando Tsuji colocó espaldas planas a Takahashi tras un WAR BLASTER.

6. World Tag League – Grupo A: Shuji Ishikawa y El Desperado [4] vencieron a Taichi y Satoshi Kojima [2] (12:15) cuando Desperado colocó espladas planas a Kojima.

7. World Tag League – Grupo A: «King of Darkness» EVIL y Don Fale [4] vencieron a Shingo Takagi y Drilla Moloney [2] (13:13) con la EVIL de EVIL sobre Takagi.

8. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4] vencieron a Toru Yano y Oleg Boltin [4] (17:06) cuando Goto colocó espaldas planas a Yano tras la Shoto.

– World Tag League 2025 – Clasificación parcial:

Grupo A:

1. Toru Yano y Oleg Boltin [4]

-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [4]

-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4]

-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [4]

-. Shuji Ishikawa y El Desperado [4]

6. Shingo Takagi y Drilla Moloney [2]

-. Taichi y Satoshi Kojima [2]

8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]

-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]

3. Lance Archer y Alex Zayne [2]

-. Shota Umino y Yuya Uemura [2]

-. Great-O-Khan y Callum Newman [2]

-. Ren Narita y SANADA [2]

7. Yuto-Ice y OSKAR [0]

-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0]