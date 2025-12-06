NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 4

New Japan Pro Wrestling llegó al Fukushima Big Palette para la cuarta fecha del torneo «World Tag League 2025«, con actividad del Grupo B.

► «World Tag League 2025» Día 4

En recio duelo, Great-O-Khan y Callum Newman infringieron el primer descalabro a Lance Archer y Alex Zayne.

La sociedad de David Finlay y Hiromu Takahashi sigue rindiendo frutos dominando a Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo y sumando cuatro puntos.

Los campeones de la categoría, Yuto-Ice y OSKAR sufrieron su segundo tropiezo, esta vez ante Ren Narita y SANADA de HOT.

En el turno principal, TMDK (Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa) consiguieron cuatro unidades tras pasar sobre Shota Umino y Yuya Uemura con un castigo de Sabre sobre Umino.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 25.11.2025

Fukushima Big Palette

699 Espectadores

1. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vencieron a Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru (5:03) cuando Tsuji colocó espaldas planas a Kanemaru.

2. Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato vencieron a Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (7:42) cuando Desperado colocó espaplas planas a Yasuda tras una Union Powerbomb.

3. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo vencieron a Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai (4:48) con la Grenade de Fale sobre Nagai.

4. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (5:06) con un Crab Hold de Boltin sobre Matsumoto.

5. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y Callum Newman [2] vencieron a Lance Archer y Alex Zayne [2] (9:01) con un Footstomp de Newman sobre Zayne.

6. World Tag League – Grupo B: David Finlay y Hiromu Takahashi [4] vencieron a Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [2] (15:42) con un Inside Cradle de Finlay sobre Phantasmo.

7. World Tag League – Grupo B: Ren Narita y SANADA [2] vencieron a Yuto-Ice y OSKAR [0] (16:22) con la Guillotine of Hell de Narita sobre OSKAR.

8. World Tag League – Grupo B: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4] vencieron a Shota Umino y Yuya Uemura [2] (23:38) con un Jackknife Hold de Sabre sobre Umino.

– World Tag League 2025 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Toru Yano y Oleg Boltin [4]

2. Shingo Takagi y Drilla Moloney [2]

-. Taichi y Satoshi Kojima [2]

-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [2]

-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [2]

-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [2]

-. Shuji Ishikawa y El Desperado [2]

8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]

-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]

3. Lance Archer y Alex Zayne [2]

-. Shota Umino y Yuya Uemura [2]

-. Great-O-Khan y Callum Newman [2]

-. Ren Narita y SANADA [2]

7. Yuto-Ice y OSKAR [0]

-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0]