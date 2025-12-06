NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 4

New Japan Pro Wrestling llegó al Fukushima Big Palette para la cuarta fecha del torneo «World Tag League 2025«, con actividad del Grupo B.
► «World Tag League 2025» Día 4
En recio duelo, Great-O-Khan y Callum Newman infringieron el primer descalabro a Lance Archer y Alex Zayne.
La sociedad de David Finlay y Hiromu Takahashi sigue rindiendo frutos dominando a Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo y sumando cuatro puntos.
Los campeones de la categoría, Yuto-Ice y OSKAR sufrieron su segundo tropiezo, esta vez ante Ren Narita y SANADA de HOT.
En el turno principal, TMDK (Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa) consiguieron cuatro unidades tras pasar sobre Shota Umino y Yuya Uemura con un castigo de Sabre sobre Umino.
Los resultados completos son:
NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 25.11.2025
Fukushima Big Palette
699 Espectadores
1. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vencieron a Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru (5:03) cuando Tsuji colocó espaldas planas a Kanemaru.
2. Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato vencieron a Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (7:42) cuando Desperado colocó espaplas planas a Yasuda tras una Union Powerbomb.
3. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo vencieron a Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai (4:48) con la Grenade de Fale sobre Nagai.
4. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (5:06) con un Crab Hold de Boltin sobre Matsumoto.
5. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y Callum Newman [2] vencieron a Lance Archer y Alex Zayne [2] (9:01) con un Footstomp de Newman sobre Zayne.
6. World Tag League – Grupo B: David Finlay y Hiromu Takahashi [4] vencieron a Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [2] (15:42) con un Inside Cradle de Finlay sobre Phantasmo.
7. World Tag League – Grupo B: Ren Narita y SANADA [2] vencieron a Yuto-Ice y OSKAR [0] (16:22) con la Guillotine of Hell de Narita sobre OSKAR.
8. World Tag League – Grupo B: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4] vencieron a Shota Umino y Yuya Uemura [2] (23:38) con un Jackknife Hold de Sabre sobre Umino.
– World Tag League 2025 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Toru Yano y Oleg Boltin [4]
2. Shingo Takagi y Drilla Moloney [2]
-. Taichi y Satoshi Kojima [2]
-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [2]
-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [2]
-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [2]
-. Shuji Ishikawa y El Desperado [2]
8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]
Grupo B:
1. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]
-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]
3. Lance Archer y Alex Zayne [2]
-. Shota Umino y Yuya Uemura [2]
-. Great-O-Khan y Callum Newman [2]
-. Ren Narita y SANADA [2]
7. Yuto-Ice y OSKAR [0]
-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0]