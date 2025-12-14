NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 12

El Kihoku General Park Gymnasium en Kihoku, Ehime, fue escenario para la doceava jornada del torneo «World Tag League 2025» de New Japan Pro Wrestling.

► «World Tag League 2025» Día 12

Tocó turno al Grupo B, donde United Empire (Callum Newman y Great-O-Khan) lograron su cuarto resultado positivo ante El Phantasmo y Hiroshi Tanahashi.

Monster Sauce (Alex Zayne y Lance Archer) sorprendieron a Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) sacándoles el resultado y empatándolos con seis unidades.

TMDK (Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.) obtuvieron su tercera victoria imponiéndose a David Finlay y Hiromu Takahashi.

En el turno principal, Shota Umino y Yuya Uemura acumularon ocho puntos tras doblegar a House Of Torture (Ren Narita y SANADA) tras una intensa refriega. Éste resultado les permitió ubicarse en la cima del sector junto con otra dupla

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 07.12.2025 
Kihoku General Park Gymnasium
1,354 Espectadores 

1. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato (6:35) con un Crab Hold de Kanemaru sobre Kato.
2. Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda vencieron a Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo (7:58) cuando Taichi colocó espaldas planas a Gedo tras un Lariat y una Axe Bomber.
3. «King of Darkness» EVIL, Don Fale, Dick Togo #2 (SHO) y Dick Togo #3 (Yoshinobu Kanemaru) vencieron a Toru Yano, Oleg Boltin, Katsuya Murashima y Zane Jay (2:31) con un Scorpion Deathlock de EVIL sobre Murashima.
4. Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (6:56) con un Kitakita Killer de Moloney sobre Matsumoto.
5. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y Callum Newman [8] vencieron a Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [4] (12:18) con un Horizontal Cradle de Newman sobre Phantasmo.
6. World Tag League – Grupo B: Lance Archer y Alex Zayne [6] vencieron a Yuto-Ice y OSKAR [6] (11:04) cuando Zayne colocó espladas planas a Yuto.
7. World Tag League – Grupo B: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [6] vencieron a David Finlay y Hiromu Takahashi [4] (15:30) con un Jackknife Hold de Sabre sobre Takahashi.
8. World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura [8] vencieron a Ren Narita y SANADA [6] (18:47) con un Kannuki Suplex Hold de Uemura sobre SANADA.

– World Tag League – Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Yota Tsuji y Gabe Kidd [8]
-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [8]
-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [8]
-. Shingo Takagi y Drilla Moloney [8]
6. Shuji Ishikawa y El Desperado [6]
-. Toru Yano y Oleg Boltin [6]
7. Yujiro Takahashi y Chase Owens [2]
8. Taichi y Satoshi Kojima [2]

Grupo B:
1. Shota Umino y Yuya Uemura [8]
-. Great-O-Khan y Callum Newman [8]
3. Ren Narita y SANADA [6]
-. Yuto-Ice y OSKAR [6]
-. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [6]
-. Lance Archer y Alex Zayne [6]
7. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]
-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [4]

LA LUCHA SIGUE...
