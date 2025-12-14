NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 11

El EDION Arena de Osaka fue la sede para la onceava jornada de la «World Tag League 2025» de New Japan Pro Wrestling.
► «World Tag League 2025» Día 11
Usando trampas y artilugios, Yujiro Takahashi y Chase Owens de HOT, obtuvieron su primer triunfo ante Taichi y Satoshi Kojima.
La otra dupla de HOT (EVIL y Don Fale) ligaron su cuarta victoria pasando sobre Shuji Ishikawa y El Desperado luego de que Taiji Ishimori golpeara a Despy con una silla, situación de vulnerabilidad que aprovechó EVIL para llevarlo al toque de espaldas.
Shingo Takagi y Drilla Moloney siguen cosechando triunfos, esta vez pasando sobre Toru Yano y Oleg Boltin sumando ocho puntos.
En el turno principal, : Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) sorprendieron a Gabe Kidd y Yota Tsuji para igualarlos en la cima con ocho unidades.
Los resultados completos son:
NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 05.12.2025
Osaka Prefectural Gymnasium #2 (Osaka Edion Arena #2)
1,002 Espectadores – Super No Vacancy Full House
1. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima (8:08) con la O-Khan-Style Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi de O-Khan sobre Murashima.
2. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vencieron a Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay (6:24) con la Ice HIGH de Yuto sobre Jay.
3. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo (8:07) con un Death Valley Bomb de Jackson sobre Gedo.
4. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato (8:20) con un Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Kato.
5. World Tag League – Grupo A: Yujiro Takahashi y Chase Owens [2] vencieron a Taichi y Satoshi Kojima [2] (8:47) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Kojima.
6. World Tag League – Grupo A: «King of Darkness» EVIL y Don Fale [8] vencieron a Shuji Ishikawa y El Desperado [6] (9:47) con la EVIL de EVIL sobre Desperado.
7. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Drilla Moloney [8] vencieron a Toru Yano y Oleg Boltin [6] (14:10) cuando Moloney colocó espaldas planas a Yano tras la WAR DRAGONS.
8. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [8] vencieron a Yota Tsuji y Gabe Kidd [8] (14:03) cuando Goto colocó espaldas planas a Kidd tras la Shoto.
– World Tag League – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Yota Tsuji y Gabe Kidd [8]
-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [8]
-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [8]
-. Shingo Takagi y Drilla Moloney [8]
6. Shuji Ishikawa y El Desperado [6]
-. Toru Yano y Oleg Boltin [6]
7. Yujiro Takahashi y Chase Owens [2]
8. Taichi y Satoshi Kojima [2]
Grupo B:
1. Ren Narita y SANADA [6]
-. Shota Umino y Yuya Uemura [6]
-. Great-O-Khan y Callum Newman [6]
-. Yuto-Ice y OSKAR [6]
5. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]
-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]
-. Lance Archer y Alex Zayne [4]
-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [4]