NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 10

La décima jornada del torneo «World Tag League 2025» de New Japan Pro Wrestling, tuvo verificativo en el Twin Messe Shizuoka.

► «World Tag League 2025» Día 10

El Phantasmo y Hiroshi Tanahashi obtuvieron su segundo triunfo pasando sobre Monster Sauce (Alex Zayne y Lance Archer) igualándolos en puntos.

United Empire (Callum Newman y Great-O-Khan) volvieron a la senda del triunfo superando a House Of Torture (Ren Narita y SANADA). Los dos equipos contabilizaron seis unidades.

En el turno semifinal, Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) consiguieron su tercer triunfo ante TMDK (Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.).

En el turno principal, Shota Umino y Yuya Uemura ligaron su tercera victoria tras dominar a la dupla de David Finlay y Hiromu Takahashi.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 03.12.2025

Twin Messe Shizuoka

811 Espectadores

1. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (6:45) con un Crab Hold de Kanemaru sobre Yasuda.

2. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo #2 (SHO) vencieron a Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato (5:47) als Togo Kato con un Magic Killer pinnte.

3. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima vencieron a Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai (6:17) con un Verdict de Boltin sobre Nagai.

4. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (7:51) con un Drill-A-Hole Piledriver de Kidd sobre Matsumoto.

5. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [4] vencieron a Lance Archer y Alex Zayne [4] (12:01) con la Thunder Kiss ’86 de Phantasmo sobre Zayne.

6. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y Callum Newman [6] vencieron a Ren Narita y SANADA [6] (11:10) con un Eliminator de O-Khan sobre SANADA.

7. World Tag League – Grupo B: Yuto-Ice y OSKAR [6] vencieron a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4] (13:43) cuando OSKAR colocó espladas planas a Oiwa tras un K.O.B.

8. World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura [6] vencieron a David Finlay y Hiromu Takahashi [4] (18:56) con un Second Chapter de Umino sobre Takahashi.

– World Tag League – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Yota Tsuji y Gabe Kidd [8]

2. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [6]

-. Shuji Ishikawa y El Desperado [6]

-. Toru Yano y Oleg Boltin [6]

-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [6]

-. Shingo Takagi y Drilla Moloney [6]

7. Taichi y Satoshi Kojima [2]

8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. Ren Narita y SANADA [6]

-. Shota Umino y Yuya Uemura [6]

-. Great-O-Khan y Callum Newman [6]

-. Yuto-Ice y OSKAR [6]

5. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]

-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]

-. Lance Archer y Alex Zayne [4]

-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [4]