NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 10

La décima jornada del torneo «World Tag League 2025» de New Japan Pro Wrestling, tuvo verificativo en el Twin Messe Shizuoka.
► «World Tag League 2025» Día 10
El Phantasmo y Hiroshi Tanahashi obtuvieron su segundo triunfo pasando sobre Monster Sauce (Alex Zayne y Lance Archer) igualándolos en puntos.
United Empire (Callum Newman y Great-O-Khan) volvieron a la senda del triunfo superando a House Of Torture (Ren Narita y SANADA). Los dos equipos contabilizaron seis unidades.
En el turno semifinal, Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) consiguieron su tercer triunfo ante TMDK (Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.).
En el turno principal, Shota Umino y Yuya Uemura ligaron su tercera victoria tras dominar a la dupla de David Finlay y Hiromu Takahashi.
Los resultados completos son:
NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 03.12.2025
Twin Messe Shizuoka
811 Espectadores
1. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (6:45) con un Crab Hold de Kanemaru sobre Yasuda.
2. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo #2 (SHO) vencieron a Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato (5:47) als Togo Kato con un Magic Killer pinnte.
3. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima vencieron a Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai (6:17) con un Verdict de Boltin sobre Nagai.
4. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (7:51) con un Drill-A-Hole Piledriver de Kidd sobre Matsumoto.
5. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [4] vencieron a Lance Archer y Alex Zayne [4] (12:01) con la Thunder Kiss ’86 de Phantasmo sobre Zayne.
6. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y Callum Newman [6] vencieron a Ren Narita y SANADA [6] (11:10) con un Eliminator de O-Khan sobre SANADA.
7. World Tag League – Grupo B: Yuto-Ice y OSKAR [6] vencieron a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4] (13:43) cuando OSKAR colocó espladas planas a Oiwa tras un K.O.B.
8. World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura [6] vencieron a David Finlay y Hiromu Takahashi [4] (18:56) con un Second Chapter de Umino sobre Takahashi.
– World Tag League – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Yota Tsuji y Gabe Kidd [8]
2. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [6]
-. Shuji Ishikawa y El Desperado [6]
-. Toru Yano y Oleg Boltin [6]
-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [6]
-. Shingo Takagi y Drilla Moloney [6]
7. Taichi y Satoshi Kojima [2]
8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]
Grupo B:
1. Ren Narita y SANADA [6]
-. Shota Umino y Yuya Uemura [6]
-. Great-O-Khan y Callum Newman [6]
-. Yuto-Ice y OSKAR [6]
5. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]
-. David Finlay y Hiromu Takahashi [4]
-. Lance Archer y Alex Zayne [4]
-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [4]