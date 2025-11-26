NJPW: Resultados «World Tag League 2025» Día 1

Dio comienzo el torneo «World Tag League 2025» de New Japan Pro Wrestling desde el Tokyo Korakuen Hall con el arranque de actividades del Grupo A.

► «World Tag League 2025»

Uno de los atractivos de esta edición es que hay varias parejas inéditas, los que causa gran expectativa.

Antes de los duelos del torneo, YOH apareció con el cinturón del Campeonato de Tercias NEVER en la mano y exigió una lucha por el título en el Tokyo Dome el 4 de enero. Más tarde, Naoki Sugabayashi anunció su aprobación.

En una accidentada lucha, Toru Yano y Oleg Boltin sumaron sus primeros puntos dar dominar a Shuji Ishikawa y El Desperado. Yano dio un golpe bajo a Ishikawa luego de que Boltin lanzara a Despy e Ishikawa lo cachara.

En choque entre elementos de HOT, Don Fale y EVIL, con Dick Togo dominaron a Chase Owens y Yujiro Takahashi. EVIL engañó a Yujiro haciéndole pasar un whisky, robándole la victoria, pero finalmente se reconciliaron.

Los veteranos Taichi y Satoshi Kojima sorprendieron a Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) para lograr sus primeros puntos.

En el turno principal, Shingo Takagi y Drilla Moloney se mostraron implacables ante Yota Tsuji y Gabe Kidd.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 20.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,498 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay (5:58) con un Crab Hold de Narita sobre Jay.

2. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young (8:13) con un Modified Boston Crab de Oiwa sobre Young.

3. Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato vencieron a Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima (11:06) con un Lariat de Umino sobre Murashima.

4. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vencieron a Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai (6:10) con una Powerbomb Whip de Finlay sobre Nagai.

5. World Tag League – Grupo A: Toru Yano y Oleg Boltin [2] vencieron a Shuji Ishikawa y El Desperado [0] (9:56) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Ishikawa.

6. World Tag League – Grupo A: «King of Darkness» EVIL y Don Fale [2] vencieron a Yujiro Takahashi y Chase Owens [0] (7:10) con un Scorpion Deathlock de EVIL sobre Takahashi.

7. World Tag League – Grupo A: Taichi y Satoshi Kojima [2] vencieron a Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [0] (12:30) con un Black Mephisto de Taichi sobre YOSHI-HASHI.

8. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Drilla Moloney [2] vencieron a Yota Tsuji y Gabe Kidd [0] (17:10) cuando Takagi colocó espaldas plana a Kidd tran un WAR DRAGONS.

– World Tag League Clasificació Parcial:

Grupo A:

1. Shingo Takagi y Drilla Moloney [2]

-. Taichi y Satoshi Kojima [2]

-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [2]

-. Toru Yano y Oleg Boltin [2]

5. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [0]

-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [0]

-. Shuji Ishikawa y El Desperado [0]

-. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]