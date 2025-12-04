NJPW: Resultados «World Tag League 2025» 3

La tercera fecha del torneo «World Tag League 2025» de New Japan Pro Wrestling se desarrolló en el Machida City General Gymnasium con cuatro luchas del Grupo A.

► «World Tag League 2025» 3

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) obtuvieron sus primeros puntos dominando a House Of Torture (Chase Owens y Yujiro Takahashi).

Oleg Boltin y Toru Yano ligaron su segundo triundo sorprendiendo al Team 100 (Satoshi Kojima y Taichi).

El Desperado y Shuji Ishikawa se repusieron del descalabro de la fecha uno y se impusieron a War Dragons (Drilla Moloney y Shingo Takagi).

Cerrando la jornada, Yota Tsuji y Gabe Kidd obtuvieron su primer resultado positivo ante «King of Darkness» EVIL y Don Fale.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 24.11.2025

Machida City General Gymnasium

1,195 Espectadores

1. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay (7:01) con un Footstomp de Newman sobre Jay.

2. Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Jado vencieron a David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo (6:55) con un Texas Clover Hold de Tanahashi sobre Gedo.

3. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai (7:33) con un Crab Hold de Kanemaru sobre Nagai.

4. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato (7:36) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Kato.

5. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [2] vencieron a Yujiro Takahashi y Chase Owens [0] (10:29) cuando Goto colocó espaldas planas a Owens tras la Shoto.

6. World Tag League – Grupo A: Toru Yano y Oleg Boltin [4] vencieron a Taichi y Satoshi Kojima [0] (11:01) con la Kamikaze de Boltin sobre Kojima.

7. World Tag League – Grupo A: Shuji Ishikawa y El Desperado [2] vencieron a Shingo Takagi y Drilla Moloney [2] (14:52) con un Giant Slam de Ishikawa sobre Moloney.

8. World Tag League – Grupo A: Yota Tsuji y Gabe Kidd [2] vencieron a «King of Darkness» EVIL y Don Fale [2] (13:58) cuando Kidd colocó espaldas planas a Fale tras un WAR BLASTER .

– World Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Toru Yano y Oleg Boltin [4]

2. Shingo Takagi y Drilla Moloney [2]

-. Taichi y Satoshi Kojima [2]

-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [2]

-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [2]

-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [2]

-. Shuji Ishikawa y El Desperado [2]

8. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [2]

-. Lance Archer y Alex Zayne [2]

-. Shota Umino y Yuya Uemura [2]

-. David Finlay y Hiromu Takahashi [2]

5. Yuto-Ice y OSKAR [0]

-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0]

-. Great-O-Khan y Callum Newman [0]

-. Ren Narita y SANADA [0]