NJPW: Resultados «World Tag League 2025» 2

New Japan Pro Wrestling se trasladó al Chichibunomiya Memorial Gymnasium en Fujisawa, Kanagawa, para la segunda fecha del torneo «World Tag League 2025«.

► «World Tag League 2025» 2

Lance Archer y Alex Zayne obtuvieron su primer triunfo tras pasar sobre Ren Narita y SANADA.

Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa iniciaron su participación superando a Great-O-Khan y Callum Newman.

Shota Umino y Yuya Uemura se impusjeron a Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo .

En el turno principal, la inédita sociedad entre David Final y Hiromu Takahashi consiguió su primera victoria tras dominar a Yuto-Ice y OSKAR, actuales monarcas de la categoría.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2025», 22.11.2025

Fujisawa City Chichibunomiya Commemoration Gymnasium

1,542 Espectadores

1. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (8:14) con un Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Matsumoto.

2. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima vencieron a Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (7:39) con una Powerbomb de Boltin sobre Yasuda.

3. Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai vencieron a Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato (8:03) con la Drilla Killa de Moloney sobre Kato.

4. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vencieron a «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo (7:04) con un Drill-A-Hole Piledriver de Kidd sobre Togo.

5. World Tag League – Grupo B: Lance Archer y Alex Zayne [2] vencieron a Ren Narita y SANADA [0] (9:06) cuando Archer colocó espaldas planas a SANADA con la Blackout Source.

6. World Tag League – Grupo B: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [2] vencieron a Great-O-Khan y Callum Newman [0] (13:03) con un Jackknife Hold de Sabre sobre O-Khan.

7. World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura [2] vencieron a Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0] (17:20) con un Second Chapter de Umino sobre Phantasmo.

8. World Tag League – Grupo B: David Finlay y Hiromu Takahashi [2] vencieron a Yuto-Ice y OSKAR [0] (16:18) cuando Finlay colocó espaldas planas a Yuto.

– World Tag League Clasificació Parcial:

Grupo A:

1. Shingo Takagi y Drilla Moloney [2]

-. Taichi y Satoshi Kojima [2]

-. «King of Darkness» EVIL y Don Fale [2]

-. Toru Yano y Oleg Boltin [2]

5. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [0]

-. Yota Tsuji y Gabe Kidd [0]

-. Shuji Ishikawa y El Desperado [0]

-. Yujiro Takahashi y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [2]

-. Lance Archer y Alex Zayne [2]

-. Shota Umino y Yuya Uemura [2]

-. David Finlay y Hiromu Takahashi [2]

5. Yuto-Ice y OSKAR [0]

-. Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo [0]

-. Great-O-Khan y Callum Newman [0]

-. Ren Narita y SANADA [0]