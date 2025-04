New Japan Pro Wrestling retornó a Chicago para su evetno denominado «Windy City Riot 2025» donde se dieron varios combates interessntes.

► «Windy City Riot 2025»

MIna Shirakawa y AZM se enfrentaron para definir a la siguiente retadora de Mercedes Moné en Resurgence 2025. Fue un choque ríspido donde ambas gladiadoras se dieron con todo. Hacia el final del encuentro, AZM infligió dolor a su oponente con la Numero Uno, y luego, cuando la lucha se trasladó al exterior del ring, optó por un Canadian Destroyer. Shirakawa escapó y aplicó un Tornado DDT fuera del ring. Luego intentó ganar por ring out, pero AZM la detuvo y ambas luchadoras terminaron fuera cuando la cuenta concluyó.

KUSHIDA y Kevin Knight desafiaron a los campeones Royce Isaacs y Joel Nelson de «World Coast Wrecking Crew». Mientras TJP estaba en el ringside, sosteniendo una bolsa de papel llena de dulces, los JET SETTERS utilizaron un ingenioso juego de equipo para intentar derrotar a WCWC, que era físicamente superior. Luego, hacia el final del duelo, los JET SETTERS, viendo esto como su oportunidad de ganar, buscaron el momento perfecto para derrotar a Isaacs. Sin embargo, Nelson interfirió con Knight con la bolsa de papel de TJP. Isaacs luego pateó a KUSHIDA en la ingle. Nelson conectó un powerbomb sobre el aturdido KUSHIDA, seguido por Isaacs desatando el Hush Money. La WCWC defendió con éxito su título por segunda vez. Después del combate, TJP agarró el cinturón de la WCWC y expresó su interés en unirse al equipo STRONG.

Tomohiro Ishii y Gabe Kidd volvieron a verse las caras con el Campeonato de Peso Abiert Strong en juego en un “Iron Match”. Ambos luchadores se negaron a rendirse desde el principio y se involucraron en una feroz batalla frontal. Gabe tomó la delantera por un punto con un Mad Man Bomb justo después de los 20 minutos. Pero Ishii demostró su determinación y saltó para recuperar los puntos con una llave en el brazo. La campana sonó para finalizar el partido con el marcador todavía 1-1, y se fueron a tiempo extra, donde sería declarado ganador el primero en hacer un punto. Después de una feroz batalla, Ishii finalmente derrotó a Gabe con un Vertical Drop Brainbuster para coronarse por primera vez como el campeón individual Strong.

En choque de parejas, los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y Titán) no tuvieron problemas en imponerse al improvisado equipo de El Phantasmo y Rocky Romero.

Zack Sabre Jr. y David Finlay se midieron en un choque individual especial. Finlay ofreció una dura batalla, pero Zack se defendió con todo utilizando una técnica precisa para vengarse de su derrota en las semifinales de la New Japan Cup. Comenzaron intercambiando grandes movimientos, con Zack acercándose con un Clarkie Cat y luego desatando un Zack Driver. Finlay contraatacó desesperadamente al contar hasta dos y luego se puso en posición para un overkill, sin querer quedarse atrás. Sin embargo, Zack lo esquivó y lo golpeó con el Zack Driver, logrando su venganza.

En la primera estelar de la cartelera, el campeón mundial de peso completo IWGP Goto Hirooki expuso su título por cuarta vez contra el luchador de nueva generación Shota Umino. Goto se lastimó la pierna en los primeros intercambios, lo que aprovechó Umino con ataques a las piernas. Cuando el combate llegó a su clímax, Umino apuntó al Segundo Capítulo final después de un poderoso lazo. Sin embargo, Goto aguantó y desató la Shoten Kai. Umino también lanzó un decidido contraataque, pero Goto se robó el espectáculo con un poderoso lazo y finalmente ganó con una aplastante victoria usando la GTR Kai.

Hiroshi Tanahashi se enfrentó a KONOSUKE TAKESHITA en su última lucha en los Estados Unidos. El 16 de agosto de 2014, cuando TAKESHITA tenía 19 años, luchó contra Tanahashi en un evento de DDT, pero fue derrotado. Han pasado más de 10 años desde entonces, y TAKESHITA, cuya presencia ha crecido significativamente, buscaba venganza. Tanahashi también desató su verdadera fuerza, con un High Fly Flow en el momento crucial, pero TAKESHITA lo desvió en la cuenta de dos. TAKESHITA luego volvió a esquivar el High Fly Flow, pero Tanahashi logró patear en la cuenta de 1. Luego lanzó un Sling Blade, un High Fly Attack y un High Fly Flow, pero TAKESHITA los interceptó con su rodilla. Al final, TAKESHITA ganó con una serie de ataques de Wagamama, seguidos de Aomatou y Raging Fire, para una victoria emotiva. Tras la batalla, TAKESHITA estrechó la mano del caído Tanahashi y abandonó el ring con el cinturón NEVER en su mano.

Los resultados completos son:

NJPW «WINDY CITY RIOT», 11.04.2025

Wintrust Arena, Chicago Illinois, Estados Unidos

0. STRONG Survivor Match: Zane Jay venció a CJ Tino con un Boston Crab (8:57)

1. TJP venció a Tom Lawlor con Mamba Splash (12:13)

2. STRONG Women’s Title Contendership: Mina Shirakawa vs. AZM (11:43) finalizó en doble conteo fuera.

3. STRONG Openweight Tag Team Title: Royce Isaacs Jorel Nelson (c) vencieron a KUSHIDA y Kevin Knight con Suplex de Isaacs sobre KUSHIDA (11:05) defendiendo el título

4. STRONG Openweight Title, 30 Min Iron Man Match: Tomohiro Ishii venció a Gabe Kidd con un Brainbuster (c) (34:05) conquistando el título

5. Tetsuya Naito y Titan vencieron a El Phantasmo y Rocky Romero con Tope Suicida de Titán sobre Phantasmo(11:04)

6. Special Singles Match: Zack Sabre Jr. venció a David Finlay con Zack Driver (15:20)

7. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) venció a Shota Umino con la GTR (20.00) defendiendo el título

8. Hiroshi Tanahashi USA Last Match Final Road (Enishi): KONOSUKE TAKESHITA venció a Hiroshi Tanahashi con Raging Fire (20:37)