Desde el Osaka Edion Arena y ante un lleno pletórico, New Japan Pro Wrestling presentó su magna función «The New Beginning in Osaka 2025«.

Hiroshi Tanahashi continúa con su gira de despedida y en esta ocasión enfrentó en mano a mano al veterano Togi Makabe, uno de sus acérrimos oponentes. Luego de poco más de nueve minutos, el «Ace of Universe» se llevó el encuentro sobre «Unchained Gorilla», tras la lucha, Makabe le dijo que volvería a verlo sobre el ring, mientras que Tanahashi, visiblemente emocionado, derramó algunas lágrimas.

Shota Umino se presentó en un escenario difícil para él enfrentando en mano a mano a Great-O-Khan. Fue un choque muy reñido, donde hubo momentos en que parecía que Umino ganaría, pero O-Khan logró asegurar el resultado con una secuencia de STO y Eliminator. Avergonzado por la derrota, Umino le arrebató una máquina de afeitar a O-Khan y el mismo cortó su cabello.

SANADA y Taichi tuvieron otro capítulo de su rivalidad enfrentándose en un duelo individual. SANADA intentó derribar a Taichi con una lucha sucia, pero Taichi enfurecido contraatacó ferozmente. Hacia el final del combate, SANADA aplicó un Back Drop Hold y luego intentó Black Mephisto, pero SANADA detuvo al réferi y escapó, luego pateó a Taichi en la ingle. Inmediatamente siguió con un Deadfall, lo que le valió a Taichi la cuenta de tres. Bullet Club War Dogs subieron al ring y se unieron a SANADA para atacar a Taichi, quien estaba tendido. Cuando Taichi estaba a punto de ser golpeado con una guitarra, fue salvado por Yuya Uemura quien anunció su regresó tras reponerse de una lesión y le declaró la guerra a SANADA.

Ichiban Sweet Boys (Robbie Eagles y Kosei Fujita) lograron la primera defensa del Campeonato de Parejas Jr. IWGP, respondiendo al desafío que hicieron Rocky Romero y YOH. Los monarcas mostraron un buen trabajo conjunto, especialmente en el cierre cuando doblegaron a Romero. Tras la lucha, Taiji Ishimori desafió a los monarcas, anunciando que llevará como compañero a Robbie X.

Oleg Boltin retó a Konosuke Takeshita por el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Takeshita centró su ataque en el hombro derecho de Boltin. Éste respondió con un ataque enérgico de Boltin, pero el monarca detuvo los movimientos de su rival con un candado frontal al cuello, y puso fin a la feroz batalla con un espectacular Raging Fire. Esta fue la tercera defensa de Takeshita, quien además cobró venganza de Boltin por la derrota que le infringió en el G1 Climax del año pasado. Ryohei Oiwa subió al ring y retó a Takeshita.

Los ganadores de la World Tag League 2024, Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi, hicieron válido su derecho a desafiar a Young Bucks (Matthew Jackson y Nicholas Jackson) por el Campeonato de Parejas IWGP. LIJ intentaron un ataque combinado, sin embargo, los Young Bucks contraatacaron con una variedad de combinaciones. Cuando el combate llegó a su clímax, los Young Bucks golpearon a Naito con el EVP Trigger e intentaron un Tony Khan Driver sobre Hiromu. Sin embargo, Naito y Hiromu salieron del apuro y lanzaron un feroz contraataque. Al final, Naito derrotó a Nicholas con Destino, y el equipo maestro-discípulo se coronó.

Yota Tsuji, el poseedor del Campeonato Global de Peso Completo IWGP enfrentó a Gabe Kidd en su segunda defensa del título. Ambos se involucraron en una feroz batalla. Conforme transcurrieron los minutos, el duelo fue creciendo en intensidad. En la recta final, Kidd castigó a su rival con un Piledriver, del que Tsuji salió bien librado. Kidd intentó un O-Knee, mientras que Tsuji contraatacó con un Gene Blaster. Ambos luchadores quedaron tendidos en el suelo y ninguno pudo levantarse tras la cuenta de 10, lo que resultó en un doble nocaut, por lo que Yota Tsuji retuvo su cinturón.

Furioso por el resultado, Kidd abofeteó a Tsuji y empujó a la lona. House of Torture apareció y atacó a Tsuji y luego a Kidd. EVIL y Dick Togo hicieron una aparición sorpresa, aparentemente para defender a Tsuji y Kidd antes de golpear a ambos. EVIL declaró que House of Torture y Bull Club War Dogs ya no estaban afiliados, e hizo referencia a David Finlay, a quien no se ha visto desde NJPW New Year Dash!!

En el turno estelar, Hirooki Goto enfrentó al Campeón Mundial Peso Completo IWGP, Zack Sabre Jr. Este fue el primer desafío al título para Goto en nueve años, y Zack usó sus versátiles técnicas de sumisión para lastimarlo. Goto enfrentó una dura batalla contra el feroz ataque del campeón, pero desató el espíritu de un veterano. El final fue más que emotivo y con la convicción de luchar con todo, Goto derrotó al inexpugnable Sabre con un contundente GTR Modified y se proclamó nuevo monarca máximo. Goto dedicó su victoria a su finado padre y sus hijos lo acompañaron para la celebración.

Los resultados completos son:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2025

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

5,502 Espectadores

0. Jeff Cobb y Francesco Akira vencieron a El Desperado y Katsuya Murashima (8:20) con un Front Cradle de Akira sobre Desperado.

1. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Kei (Tsunagu): Hiroshi Tanahashi venció a Togi Makabe (9:24) con un Reverse Leg Hook.

2. Special Singles Match: Drilla Moloney venció a Shingo Takagi (10:40) con un Drilla Killer.

3. Special Singles Match: Great-O-Khan venció a Shota Umino (9:38) con un Eliminator.

4. Special Singles Match: SANADA venció a Taichi (8:35) con un Deadfall.

5. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) vencieron a YOH y Rocky Romero (11:43) con un Abandon Hope de Fujita sobre Romero defendiendo el título.

6. NEVER Openweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) venció a Oleg Boltin (11:33) con un Raging Fire defendiendo el título.

7. IWGP Tag Team Title: Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vencieron a Matthew Jackson y Nicholas Jackson (c) (9:48) con Destino de Naito sobre Nicholas – conquistando el título.

8. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Gabe Kidd – finalizó en Doble KO (21:24) Tsuji defiende su título.

9. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto venció a Zack Sabre Jr. (c) (20:07) con un GTR Kai – conquistando el título