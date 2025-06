El Aichi orefectural Ginmasyum fue la sede para «Tanahashi Jam» evento producido por el presidente de New Japan Pro Wrestling con varios invitados especiales.

► «Tanahashi Jam»

El reñido combate entre los jóvenes luchadores Murashima de NJPW y Odajima de NOAH terminó en empate, y ambos ansían una revancha lo más pronto posible

El enfrentamiento entre el antiguo y el nuevo presidente se materializa. Tanahashi y Tatsumi Fujinami se dieron la mano al finalizar la lucha. Leona, quien participó por primera vez, mostró su frustración abofeteando a Shota Umino.

Oleg Boltin luchó duro, aplastó a Yuji Nagata y defendió el Campeonato de Peso Abierto NEVER por primera vez. Declaró que tiene en la mira a Aaron Wolf.

Grandes ovaciones para Aaron Wolf inmediatamente después presentarse por primera ocasión en NJPW. Declaró: «La próxima vez que pise este ring, seré un luchador profesional con pleno derecho».

Dragon Kid de Dragon Gate participó activamente en el evento, ayudando a El Desperado, YOH y Master Wato a obtener la victoria.

Phantasmo concretó la segunda defensa del Campeonato de la TV NJPW World, derrotando a su ex compañero Ishimori en un desafío abierto

Shun Skywalker hizo su primera aparición en New Japan, su ex rival Takagi fue incluido en el combate.

Goto finalmente cayó, Zack Sabre Jr. completó el ataque de sometimiento al brazo y recuperó el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP después de 4 meses.

Tanahashi y Marufuji compitieron en un combate de movimientos especiales, ansiosos por hacer realidad un duelo uno contra uno, cerraron el evento dominando a la nueva generación y manifestaron su respeto mutuo.

Los resultados completos son:

NJPW «TANAHASHI JAM», 29.06.2025

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

Asistencia: 4,570 Espectadores

0. Katsuya Murashima vs. Daiki Odashima – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

1. Hiroshi Tanahashi Produce Match – A Connection that Transcends Time and Space: Hiroshi Tanahashi, Shota Umino y Ryusuke Taguchi vencieron a Tatsumi Fujinami , Hiromu Takahashi y LEONA (9:17) con un Texas Clover Hold de Tanahashi sobre LEONA.

2. Hiroshi Tanahashi Produce Match – Formation of the Strongest Hontai Quartet: «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y Chase Owens vencieron a Yuya Uemura, Tomohiro Ishii, Taichi y YOSHI-HASHI (8:43) con un Last Testament de Owens sobre YOSHI-HASHI.

3. NEVER Openweight Title – Hiroshi Tanahashi Produce Match – Overcome the Walls: Oleg Boltin (c) venció a Yuji Nagata (9:14) con la Kamikaze (1st defense) defendiendo el título

4. Hiroshi Tanahashi Produce Match – Dragon Kid Participation: Dragon Kid , El Desperado, YOH y Master Wato vencieron a SANADA, SHO, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru (11:24) con un Falcon Blow de Wato sobre Kanemaru.

5. NJPW World TV Title, Open Challenge Match: El Phantasmo (c) venció a Taiji Ishimori (11:32) por Pinfall (2nd defense) defendiendo el título

6. Hiroshi Tanahashi Produce Match – Dragon Kid Participation: Shingo Takagi, Yota Tsuji y Shun Skywalker vencieron a Great-O-Khan, Callum Newman y Jacob Austin Young (11:19) con un SSW de Skywalker sobre Young.

7. IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. venció a Hirooki Goto (c) (28:14) por detención arbitral – conquistando el título (Failed 8th defense -> 13th Champion).

8. Hiroshi Tanahashi Produce Match: Hiroshi Tanahashi y Naomichi Marufuji vencieron a Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa (19:10) con un High Fly Flow de Tanahashi sobre Oiwa