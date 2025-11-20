NJPW: Resultados Superhuman Taiji Ishimori Gets Ridiculous One More Time

New Japan Pro Wrestling y Taiji Ishimori produjeron la función especial «Superhuman Taiji Ishimori Gets Ridiculous One More Time«, que tuvo a varios invitados de otras empresas.

► «Superhuman Taiji Ishimori Gets Ridiculous One More Time»

Esta fue la tercera función bajo la producción de Taiji Ishimori, con la característica de que participó en todas las luchas, de acuerdo a un programa de IA.

De esta forma, Ishimori fue programado para enfrentar a Hiroshi Tanahashi. Ishimori atacó el hombro del As y lo mantuvo en la lona el tiempo suficiente para aplicarle un High Fly Flow, pero Tanahashi contraatacó con la versión original por la espalda y aplicó un Texas Clover Hold para la rendición.

Shuji Ishikawa llegó al ring y enfrnetó en handicap match a Taiji Ishimori y otro oponente para equilibrar fuerzas; la IA proporcionó a Black Mensore como compañero en una lucha en desventaja. Ambos luchadores fueron derrotados con Giant Drivers, y la difícil noche de Ishimori continuó.

En la semifinal, se dio un Rumble repleto de luchadores a los que Ishimori respetaba de FMW, empresa de la que fue gran fan. Mammoth Sasaki, seguido de Masato Tanaka, Gedo, Jado, TAKA Michinoku, Yasu Urano, Onryo, Ricky Fuji y Dump Matsumoto ingresaron al ring. Ishimori fue eliminado rápidamente, lo que permitió un respiro muy necesario, ya que Masato Tanaka finalmente sacó a Sasaki del ring para ganar.

En el turno estelar, Ishimori se enfrentó a Dragon Kid por primera vez. Ishimori parecía tener la ventaja inicial, pero Kid lo derribó con un Deja Vu, y el veterano enmascarado tomó el control. Ese control no duró mucho, ya que Ishimori atrapó un intento de 619 y lo convirtió en un Tombstone Piledriver en el borde del ring, y comenzó a castigar el cuello lesionado de Kid. Ishimori no se contuvo, conectando una brutal Meteora seguida de doble pisotón a la cabeza y rematando con un rodillazo volador. Ishimori subió a la tercera cuerda para acabar con Kid, pero el enmascarado lo alcanzó en la esquina y le aplicó un Frankensteiner desde la tercera cuerda, logrando una cuenta de dos.

Kid subió a la tercera cuerda, con la intención de aplicar un Dragon Rana, pero Ishimori esquivó la llave y distrajo al réferi el tiempo suficiente para conectar un golpe bajo, pasando a un crucifix bomb y un Bone Lock en un solo movimiento fluido. Cuando Kid alcanzó las cuerdas y escapó del Bloody Cross, el veterano Kid conectó su propio Bible Crucifix Bomb, logrando otro conteo de dos, pero no pudo escapar de las garras de Ishimori . Un Bloody Cross le dio la cuenta de dos del réferi, pero el Bone Lock forzó la victoria por sumisión. Tras el combate, Kid le entregó una máscara a Ishimori como recuerdo de un encuentro que llevaba gestándose unos 23 años y que finalmente sucedió.

Los resultados completos son:

NJPW «SUPERHUMAN TAIJI ISHIMORI WILL TAKE ANOTHER RECKLESS RISK», 12.11.2025 (NJPW World PPV)

Shinjuku FACE

465 Espectadores – Super No Vacancy Full House

0. Taiji Ishimori venció a Daiki Nagai (4:22) con un Bone Lock.

1. Taiji Ishimori venció a Brahman Shu (0:07) por DQ.

1a. Taiji Ishimori y KAGETORA vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (0:11) durch DQ.

1b. Taiji Ishimori, KAGETORA y Taro Nohashi vencieron a Brahman Ryusuke, Brahman Shu y Brahman Kei (0:25) por DQ.

1c. Brahman Yuji, Brahman Ryusuke, Brahman Shu y Brahman Kei vencieron a Taiji Ishimori, KAGETORA y Taro Nohashi y Yuko Miyamoto (9:42) con un Armlock de Yuji sobre Nohashi.

2. Hiroshi Tanahashi venció a Taiji Ishimori (4:46) con un Texas Clover Hold.

3. Handicap Match: Shuji Ishikawa venció a Taiji Ishimori y Black Menso~re (6:47) con un Giant Driver sobre Menso~re.

4. 10 Man Respect Rumble: Masato Tanaka (#3) venció a Mammoth Sasaki (#2) lanzándolo por encima de la tercera cuerda (25:15). Orden de eliminación: Taiji Ishimori (#1), Dump Matsumoto (#10), TAKA Michinoku (#6), Jado (#5), Gedo (#4), Ricky Fuji (#8), Onryo (#9), Yasu Urano (#7) y Mammoth Sasaki (#2).

5. Taiji Ishimori venció a Dragon Kid (15:25) con un Bone Lock.