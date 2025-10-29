NJPW: Resultados «Super Jr. Tag League 2025» Día 4

New Japan Pro Wrestling se trasladó al Uonuma City Horinouchi Gymnasium como parte de la gira de la «Super Jr. Tag League 2025«, donde se celebró al cuarta jornada.

► «Super Jr. Tag League 2025» Día 4

House Of Torture (Dick Togo y Yoshinobu Kanemaru) consiguieron su primer triunfo superando con triquiñuelas a El Desperado y Kuukai.

BULLET CLUB War Dogs (Robbie X y Taiji Ishimori) ligaron su segunda victoria dando cuenta Tiger Mask y YAMATO, quienes aún no suman puntos.

En el turno principal, Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles) siguen con paso perfecto y aseguraron su tercer resultado positivo a costa de KUSHIDA y Yuki Yoshioka.

Los resultados completos son:

NJPW «SUPER JR. TAG LEAGUE 2025», 26.10.2025

Uonuma City Horinouchi Gymnasium

1,205 Espectadores

1. Clark Connors y Daiki Nagai vencieron a Tatsuya Matsumoto y Zane Jay (9:24) con un Crab Hold de Nagai sobre Matsumoto.

2. Yujiro Takahashi, DOUKI y SHO vencieron a Toru Yano, Oleg Boltin y Masatora Yasuda (8:25) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Yasuda.

3. Callum Newman, Templario y Jakob Austin Young vencieron a Ryusuke Taguchi, Dragon Dia y Shoma Kato (9:50) con la Firebolt de Newman sobre Kato.

4. Yuto-Ice, OSKAR, Hiromu Takahashi y Gedo vencieron a Hiroshi Tanahashi, YOH, Master Wato y Katsuya Murashima (12:30) con la Cruella de Yuto sobre Murashima.

5. Super Jr. Tag League – Grupo B: Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo [2] vencieron a El Deperado y KUUKAI [2] (13:50) con un Samson Clutch de Kanemaru sobre KUUKAI.

6. Super Jr. Tag League – Grupo B: Taiji Ishimori y Robbie X [4] vencieron a Tiger Mask y YAMATO [0] (11:33) con la X EXPRESS de Robbie sobre Tiger.

7. Super Jr. Tag League – Grupo B: Robbie Eagles y Kosei Fujita [6] vencieron a KUSHIDA y Yuki Yoshioka [4] (21:31) cuando Eagles colocó espaldas planas a KUSHIDA tras The Interceptor

– Super Jr. Tag League 2025 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. DOUKI y SHO [6]

-. YOH y Master Wato [6]

3. Templario y Jakob Austin Young [2]

-. Hiromu Takahashi y Gedo [2]

-. Ryusuke Taguchi y Dragon Dia [2]

6. Clark Connors y Daiki Nagai [0]

Grupo B:

1. Robbie Eagles y Kosei Fujita [6]

2. KUSHIDA y Yuki Yoshioka [4]

-. Taiji Ishimori y Robbie X [4]

4. El Deperado y KUUKAI [2]

-. Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo [2]

6. Tiger Mask y YAMATO [0]