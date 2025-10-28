NJPW: Resultados «Super Jr. Tag League 2025» Día 3

Para la tercera fecha de la «Super Jr. Tag League 2025«, New Japan Pro Wrestling se trasladó al Kumagaya City Gymnasium donde se disputaron tres luchas de la fase de grupos.

► «Super Jr. Tag League 2025» Día 3

Finalmente, Funky Carat (Dragon Dia y Ryusuke Taguchi) consiguieron sus primeros puntos imponéndose a Clark Connors y Daiki Nagai.

A continuación, YOH y Master Wato ligaron su tercer triunfo, pasando sobre Templario y Jakob Austin Young.

En la batalla prinicpal, House Of Torture (DOUKI y SHO) sumaron seis unidades tras dominar a Gedo y Hiromu Takahashi en una intensa refriega de casi catorce minutos.

Los resultados completos son:

NJPW «SUPER JR. TAG LEAGUE 2025», 25.10.2025

Kumagaya City Gymnasium

1,093 Espectadores

1. Toru Yano y Oleg Boltin vencieron a Tatsuya Matsumoto y Zane Jay (8:08) con la Kamikaze de Boltin sobre Matsumoto.

2. Yujiro Takahashi, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo vencieron a El Deperado, KUUKAI y Masatora Yasuda (10:46) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Yasuda.

3. Yuto-Ice, OSKAR y Robbie X vencieron a Tiger Mask, YAMATO y Shoma Kato (9:51) cuando Yuto colocó espaldas planas a Kato tras la Ice HIGH.

4. Hiroshi Tanahashi, Yuki Yoshioka y KUSHIDA vencieron a Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita (12:53) con High Fly Flow de Tanahashi sobre Jackson.

5. Super Jr. Tag League – Grupo A: Ryusuke Taguchi y Dragon Dia [2] vencieron a Clark Connors y Daiki Nagai [0] (15:28) con un DDDDT de Dia sobre Nagai.

6. Super Jr. Tag League – Grupo A: YOH y Master Wato [6] vencieron a Templario y Jakob Austin Young [2] (13:22) con un Falcon Blow de YOH sobre Young.

7. Super Jr. Tag League – Grupo A: DOUKI y SHO [6] vencieron a Hiromu Takahashi y Gedo [2] (13:58) con un Horizontal Cradle de DOUKI sobre Gedo.

– Super Jr. Tag League 2025 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. DOUKI y SHO [6]

-. YOH y Master Wato [6]

3. Templario y Jakob Austin Young [2]

-. Hiromu Takahashi y Gedo [2]

-. Ryusuke Taguchi y Dragon Dia [2]

6. Clark Connors y Daiki Nagai [0]

Grupo B:

1. Robbie Eagles y Kosei Fujita [4]

-. KUSHIDA y Yuki Yoshioka [4]

3. El Deperado y KUUKAI [2]

-. Taiji Ishimori y Robbie X [2]

5. Tiger Mask y YAMATO [0]

-. Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo [0]