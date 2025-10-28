NJPW: Resultados «Super Jr. Tag League 2025» Día 2

Por segundo día consecutivo, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Korakuen Hall de Tokio para la segunda fecha de la «Super Jr. Tag League 2025«.

► «Super Jr. Tag League 2025» Día 2

Al principio del evento se informó que Taiji Ishimori no estaría presente por enfermedad, por lo que su lucha junto con Robbie X la perderían por incomparecencia. Por lo tanto sus rivales, KUSHIDA y Yuki Yoshioka sumaron dos unidades.

Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles) ligaron su segunda victoria tras imponerse a House Of Torture (Dick Togo y Yoshinobu Kanemaru).

Master Wato y YOH siguen con buen paso y sumaron cuatro puntos tras superar a Clark Connors y Daiki Nagai.

El Desperado y Kuukai se repusieron del descalabro de la fecha uno al doblegar a Tiger Mask y YAMATO.

El equipo de Titán y Jakob Austin Young consiguieron sus primeros puntos dando cuenta de Hiromu Takahashi y Gedo.

En el turno estelar, los monarcas de la categoría (DOUKI y SHO) doblegaron a Ryusuke Taguchi y Dragon Dia, quienes aún no suman unidades.

Los resultados completos son:

NJPW «SUPER JR. TAG LEAGUE 2025», 24.10.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,058 Espectadores

0. Super Jr. Tag League – Grupo B: KUSHIDA y Yuki Yoshioka [4] vencieron a Taiji Ishimori y Robbie X [2] por Forfeit.

1. KUSHIDA venció a Zane Jay (9:27) con un Hoverboard Lock.

2. Yota Tsuji, Shingo Takagi y Robbie X vencieron a Hiroshi Tanahashi, Yuki Yoshioka y Shoma Kato (10:32) con la X EXPRESS de X sobre Kato.

3. Super Jr. Tag League – Grupo B: Robbie Eagles y Kosei Fujita [4] vencieron a Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo [0] (11:53) con la Neshin Special de Fujita sobre Togo.

4. Super Jr. Tag League – Grupo A: YOH y Master Wato [4] vencieron a Clark Connors y Daiki Nagai [0] (9:45) con un Falcon blow de YOH sobre Nagai.

5. Super Jr. Tag League – Grupo B: El Desperado y KUUKAI [2] vencieron a Tiger Mask y YAMATO [0] (11:34) con la El es Claro de Deperado sobre Tiger.

6. Super Jr. Tag League – Grupo A: Templario y Jakob Austin Young [2] vencieron a Hiromu Takahashi y Gedo [2] (11:29) con un Jakob’s Ladder de Young sobre Gedo.

7. Super Jr. Tag League – Grupo A: DOUKI y SHO [4] vencieron a Ryusuke Taguchi y Dragon Dia [0] (19:05) con un Inside Cradle de DOUKI sobre Taguchi.

Super Jr. Tag League Standings:

Grupo A:

1. DOUKI y SHO [4]

-. YOH y Master Wato [4]

3. Templario y Jakob Austin Young [2]

-. Hiromu Takahashi y Gedo [2]

5. Ryusuke Taguchi y Dragon Dia [0]

-. Clark Connors y Daiki Nagai [0]

Grupo B:

1. Robbie Eagles y Kosei Fujita [4]

-. KUSHIDA y Yuki Yoshioka [4]

3. El Deperado y KUUKAI [2]

-. Taiji Ishimori y Robbie X [2]

5. Tiger Mask y YAMATO [0]

-. Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo [0]