NJPW: Resultados «Super Jr. Tag League 2025» Día 1

Dio inico el torneo de New Japan Pro Wrestling, «Super Jr. Tag League 2025» teniendo como sede el Korakuen Hall de Tokio.

► «Super Jr. Tag League 2025» Día 1

En esta primera jornada, se efectuaron seis luchas de la fase de grupos. Templario y Jakob Austin Young no pudieron evitar la derrota ante SHO y DOUKI, los actuales monarcas de la categoría, quienes los apabullaron con sus triquiñuelas conjuntas.

BULLET CLUB War Dogs (Robbie X y Taiji Ishimori) doblegaron a sus acérrimos rivales de House Of Torture (Dick Togo y Yoshinobu Kanemaru).

Hiromu Takahashi y Gedo usaron su experiencia para superar a Clark Connors y Daiki Nagai en poco más de ocho minutos de acciones.

El binomio de KUSHIDA y Yuki Yoshioka rindió sus primeras punta imponiéndose a Tiger Mask y YAMATO.

Master Wato y YOH lograron sus primeros puntos ante Funky Carat (Dragon Dia y Ryusuke Taguchi)

Por último, Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles) los ganadores del año pasado, fueron superiores a equipo de El Desperado y Kuukai.

Los resultados completos son:

NJPW «SUPER JR. TAG LEAGUE 2025», 23.10.2025
Tokyo Korakuen Hall
1,056 Espectadores

1. Yota Tsuji y Shingo Takagi vencieron a Hiroshi Tanahashi y Zane Jay (10:56) nach un WAR Special de Takagi sobre Jay.
2. Super Jr. Tag League – Grupo A: DOUKI y SHO [2] vencieron a Templario y Jakob Austin Young (11:28) con un Backslide de DOUKI sobre Young.
3. Super Jr. Tag League – Grupo B: Taiji Ishimori y Robbie X [2] vencieron a Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo [0] (10:03) con la X EXPRESS de X sobre Togo.
4. Super Jr. Tag League – Grupo A: Hiromu Takahashi y Gedo [2] vencieron a Clark Connors y Daiki Nagai [0] (8:25) con un Yumemichi Clutch de Takahashi sobre Nagai.
5. Super Jr. Tag League – Grupo B: KUSHIDA y Yuki Yoshioka [2] vencieron a Tiger Mask y YAMATO [0] (13:23) con un Cross Armbreaker de KUSHIDA sobre Tiger.
6. Super Jr. Tag League – Grupo A: YOH y Master Wato [2] vencieron a Ryusuke Taguchi y Dragon Dia (17:10) con un Falcon blow de Wato sobre Dia.
7. Super Jr. Tag League – Grupo A: Robbie Eagles y Kosei Fujita [2] vencieron a El Desperado y KUUKAI [0] (19:46) cuando Eagles colocó espaldas planas a KUUKAI tras The Interceptor.

 

 

