NJPW: Resultados «Super Jr. Tag League 2025» Definida la final

La «Super Jr. Tag League 2025» de New Japan Pro Wrestling llegó a su octava fecha y última de la fase de grupos, con la definición del sector B.

► «Super Jr. Tag League 2025» Día 8

YAMATo y Tiger Mask se despidieron del torneo con su único triunfo, pasando sobre House Of Torture (Dick Togo y Yoshinobu Kanemaru) quienes también estaban fuera de toda posibilidad de clasificar.

El Desperado y Kuukai consiguieron su segundo triunfo, dominando a KUSHIDA y Yuki Yoshioka, quienes vieron esfumarse sus posibilidades de clasificación.

En la lucha definitiva, el BULLET CLUB War Dogs (Robbie X y Taiji Ishimori) aseguraron la cima del grupo tras contabilizar ocho unidades dominando a Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles) igualándolos en puntos. Entonces se aplicó el criterio de desempate, considerando el resultado entre ellos, por lo que X e Ishimori avanzaron a la gran final. Antes de terminar la función, DOUKI y SHO, los otros finalistas, salieron y encararon a sus rivales.

Los resultados completos son:

NJPW «SUPER JR. TAG LEAGUE 2025», 01.11.2025

Osaka Prefectural Gymnasium #2

977 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Shoma Kato y Masatora Yasuda vencieron a Tatsuya Matsumoto y Zane Jay (9:22) con un Crab Hold de Kato sobre Matsumoto.

2. Toru Yano, Oleg Boltin, Ryusuke Taguchi y Dragon Dia vencieron a Yuto-Ice y OSKAR, Clark Connors y Daiki Nagai (11:08) con un Verdict de Boltin sobre Nagai.

3. Yujiro Takahashi, SHO y DOUKI vencieron a Callum Newman, Templario y Jakob Austin Young (7:33) con la BIG JUICE de Takahashi sobre Young.

4. Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y Gedo vencieron a YOH, Master Wato y Katsuya Murashima (9:43) con un WAR Special de Takagi sobre Murashima.

5. Super Jr. Tag League – Grupo B: Tiger Mask y YAMATO [2] vencieron a Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo [2] (12:35) por detención arbitral (YAMATO venció a Togo con un Doujime Sleeper Hold).

6. Super Jr. Tag League – Grupo B: El Desperado y KUUKAI [4] vencieron a KUSHIDA y Yuki Yoshioka [6] (16:33) con la Pinche Loco de Desperado sobre Yoshioka.

7. Super Jr. Tag League – Grupo B: Taiji Ishimori y Robbie X [8] vencieron a Robbie Eagles y Kosei Fujita [8] (19:28) con un Bloody Cross de Ishimori sobre Eagles.

– Super Jr. Tag League 2025 – Clasificación Final:

Grupo A:

1. SHO y DOUKI [10]*

2. YOH y Master Wato [8]

3. Ryusuke Taguchi y Dragon Dia [6]

4. Templario y Jakob Austin Young [4]

5. Hiromu Takahashi y Gedo [2]

6. Clark Connors y Daiki Nagai [0]

Grupo B:

1. Taiji Ishimori y Robbie X [8]*

2. Robbie Eagles y Kosei Fujita [8]

3. KUSHIDA y Yuki Yoshioka [6]

4. El Desperado y KUUKAI [4]

5. Tiger Mask y YAMATO [2]

6. Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo [2]

* A la final