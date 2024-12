NJPW: Resultados “Strong Style Evolved”

Desde la Walter Pyramid Arena, New Japan Pro Wrestling presentó «Strong Style Evolved«, su último evento de 2024 que realizó en los Estados Unidos.

► «Strong Style Evolved» – Resultados

The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs) se impusieron a Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson) y se proclamaron poseedores del Campeonato de Parejas de Peso Abierto NJPW STRONG. Tras celebrar su triunfo, WCWC recibieron el reto de Rocky Romero, quien anunció que su compañero será YOH y combatirán el 11 de enero en Battle In The Valley 2025.

Hechicero dio muestra de su gran calidad técnica para imponerse al habilidoso Lio Rush.

Templario hizo su debut como nuevo miembro de United Empire al lado de Jakob Austin Young para imponerse a Hiromu Takahashi y Titán de LIJ.

Gabe Kidd se mantiene como firme poseedor del Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG luego de salir avante de su duelo ante Ryohei Oiwa. Esta batalla estuvo plagada de acciones ilegales y la intervención de Clark Connors, hasta que Kosei Fujita entró en apoyo de su compañero de TMDK. Restablecido el orden, Kidd se fue con todo y no tardó en asegurar la quinta defensa de su cinturón. Tras el encuentro, Gabe Kidd designó a Tomohiro Ishii como su oponente para enero.

Siguió una confrontación de tercias, donde TMDK (Bad Dude Tito, Shane Haste y Zack Sabre Jr.) hicieron un gran trabajo en equipo para doblegar a Dirty Work (Fred Rosser y Tom Lawlor) y Shota Umino. Finalizadas las acciones, Sabre y Umino se encararon.

En el turno semifinal, KONOSUKE TAKESHITA y Jack Perry de AEW fueron superiores a Los Ingobernables de Japón (Shingo Takagi y Yota Tsuji). Esta combate fue preludio a las luchas individuales que éstos luchadores sostendrán en Wrestle Dynasty.

En la batalla estelar, Mercedes Moné logró la tercera defensa del Campeonato Femenino NJPW STRONG sometiendo a Hazuki de Stardom. Luego de celebrar el resultado, Moné recibió el reto de Mina Shirakawa, para enfrentarse en Wrestle Dynasty,

Los resultados completos son:

NJPW «STRONG STYLE EVOLVED», 15.12.2024

Walter Pyramid, Long Beach, California, Estados Unidos

2,435 Espectadores

0. STRONG Survivor Match: Zane Jay venció a Matt Vandagriff (13:22) con un Crab Hold.

1. Mina Shirakawa venció a Johnnie Robbie (7:40) con un Glamorous Driver MINA.

2. NJPW STRONG Openweight Tag Team Title: Royce Isaacs y Jorel Nelson vencieron a Zack Gibson y James Drake (c) (12:43) con un Horizontal Cradle de Isaacs sobre Drake – conquistando el título.

3. 4 Way Match: TJP venció a KUSHIDA, Kosei Fujita y Clark Connors (10:24) con un Modified Crucifix Hold sobre KUSHIDA.

4. Hechicero venció a Lio Rush (11:29) con Guillotine Tornado.

5. Templario y Jakob Austin Young vencieron a Hiromu Takahashi y Titán (10:34) con el El Templo de Templario sobre Titán.

6. NJPW STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) venció a Ryohei Oiwa (14:36) con la Madman Bomb defendiendo el título.

7. Zack Sabre Jr., Shane Haste y Bad Dude Tito vencieron a Shota Umino, Tom Lawlor y Fred Rosser (16:45) con un Tequila Screwdriver de Tito sobre Rosser.

8. Special Tag Match: KONOSUKE TAKESHITA y Jack Perry vencieron a Shingo Takagi y Yota Tsuji (17:44) con un Glass Joe de Perry sobre Tsuji.

9. STRONG Women’s Title: Mercedes Moné (c) vencieron a Hazuki (26:36) con un Moné Maker defendiendo el título.