New Japan Pro Wrestling llegó al Tokyo Ryogoku Kokugikan para su magna función «Sakura Genesis 2025» donde se expusieron seis campeonatos.

► “Sakura Genesis 2025”

En el segundo combate, el Campeón de la TV NJPW World, El Phantasmo, expuso su título por quinta vez enfrentando a Great-O-Khan de UNITED EMPIRE. Al principio, Phantasmo realizó un Thunderkiss ’86 fuera del ring. Sin embargo, Okada también centró su ataque en el hombro lesionado de su oponente. Luego, hacia el final del combate, golpeó a Phantasmo con un TTD fuera del ring, apuntando a una silla, y ganó por conteo fuera.

Hiroshi Tanahashi se midió ante Shota Umino como parte de la despedida de «Ace of Universe». Ambos hombres se enfrascaron en una acalorada batalla, con sus emociones a flor de piel. Hacia el final del combate, Tanahashi intentó un High Fly Flow, pero Umino lo evitó. Finalmente, derrotó a Tanahashi con un poderoso Lariat y un Second Chapter.

War Dogs (Gabe Kidd, Drilla Moloney y Taiji Ishimori) desafiaron a Narita Ren, Takahashi Yujiro y SHO de HOUSE OF TORTURE por el Campeonato de Tercias Peso Abierto NEVER. War Dogs lanzó un ataque sorpresa sin esperar el gong, pero HOT contraatacó en un ataque combinado. War Dogs plantearon una ofensiva conjunta que funcionó bien. En un momento crucial, HOT creó anarquía, pero Clark Connors y SANADA llegaron al rescate. Sin embargo, SANADA enloqueció y golpeó a Moloney con su guitarra. SHO cubrió inmediatamente a Moloney y HOT defendió con éxito el título. Luego SANADA se fue con HOT, mientras que War Dogs clamaron venganza.

El campeón de Peso Abierto NEVER, KONOSUKE TAKESHITA enfrentar´´o a Ryohei Oiwa en su quinta defensa titular. Oiwa continuó acumulando daño al atacar con fuerza los brazos de TAKESHITA, pero también contraatacó con ataques dinámicos. En el momento crucial, los dos luchadores comenzaron a intercambiar grandes movimientos y Oiwa optó por EL AGARRE. Sin embargo, TAKESHITA esquivó el ataque, asestó una serie de poderosos codazos y luego desató un espectacular Raging Fire para proteger su cinturón.

Siguió el combate por el Campeonato de Parejas IWGP, donde los monarcas Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi hicieron su primera defensa contra Jeff Cobb y Callum Newman. L.I.J. mostró su ofensiva en equipo contra el poder de Cobb y la velocidad de Newman. En la recta final, Naito, asistido por Hiromu, desató un Destino sobre Newman. Sin embargo, UNITED EMPIRE regresó y Cobb eliminó a Hiromu con Tour of the Island. Después de que un rodillazo coordinado con salto de UNITED EMPIRE detuvo a Naito en seco, Newman finalmente lo derrotó con un Bloody Sunday. Cobb y Newman se convirtieron en nuevos campeones.

En la semifina, Yota Tsuji enfrentó a EVIL por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP, en la tercera vez que Tsuji expuso su cetro. EVIL y Dick Togo atacaron a Tsuji cuando entró al ring, pero se sorprendieron cuando se reveló su verdadera identidad ya que resultó ser el hermano gemelo de Tsuji. Con HOT en estado de shock, Tsuji lanzó un ataque sorpresa que le robó el espectáculo a su oponente. EVIL contraatacó con duros golpes y rodillazos letales. Cuando el combate llegó a su clímax, Tsuji intentó un Marlowe Crush, pero Kanemaru tomó como rehén al hermano de Tsuji. Desde allí, HOT continuó luchando con tácticas ilegales, pero Shingo Takagi llegó al rescate. Luego, Tsuji evadió el ataque de Togo y whisky Mist de Kanemaru, quien golpeó accidentalmente a EVIL. Tsuji finiquitó el duelo con un poderoso Gene Blaster. Tras la celebración, Tsuji nominó a Yuya Uemura como su próximo retador.

En el turno estelar, Hirooki Goto, campeón mundial de peso completo IWGP defendió su título por tercera vez contra el ganador de la New Japan Cup 2025, David Finlay. Ambos gladiadores se trenzaron en una feroz lucha; Finlay intentó aplicar una powerbomb a Goto contra una mesa afuera del ring, pero Goto en cambio lo estrelló contra la mesa, causándole un daño masivo. Sin embargo, Finlay contraatacó con determinación, desatando INTO OBLIVION y Prima Nocta en las etapas finales. Sin embargo, Goto contrarrestó la exageración con la Shoten Kai, y finalmente ganó con un poderoso GTR Kai después de una serie de GTR. Tras la lucha, Goto nominó a Shota Umino como su siguiente retado, para la lucha que tendrá lugar el 11 de abril en Chicago.

Los resultados completos son:

NJPW «SAKURA GENESIS 2025», 05.04.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

6,640 Espectadores

0. Katsuya Murashima venció a Daiki Nagai (8:13) con un Crab Hold.

1. Special Singles Match: Yuya Uemura venció a SANADA (10:26) con un Cross Armbreaker.

2. NJPW World TV Title: Great-O-Khan venció a El Phantasmo (c) (11:09) por Conteo fuera – conquistando el título (Failed 5th defense -> 8th Champion).

3. Hiroshi Tanahashi Final Road: Shota Umino venció a Hiroshi Tanahashi (14:47) con un Second Chapter.

4. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO (c) vencieron a Gabe Kidd, Drilla Moloney y Taiji Ishimori (7:30) cuando SHO colocó espaldas planas a Moloney (1st defense) defendiendo el título.

5. NEVER Openweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) venció a Ryohei Oiwa (12:54) con un Raging Fire (5th defense) defendiendo el título.

6. IWGP Tag Team Title: Jeff Cobb y Callum Newman vencieron a Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi (c) (10:45) cuando Newman colocó espaldas planas a Naito conquistando el título (Failed 1st defense -> 108th Champions).

7. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) venció a «King of Darkness» EVIL (21:24) con un Gene Blaster (3rd defense) defendiendo el título.

8. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) venció a David Finlay (24:21) con la GTR (3rd defense) defendiendo el título.