NJPW: Resultados «Road to Tokyo Dome»

El G Messe Gunma fue escenario para el arranque de la gira «Road to Tokyo Dome» de New Japan Pro Wrestling, con los últimos duelos en mano a mano de Hiroshi Tanahashi antes de su retiro.

► «Road to Tokyo Dome»

Gedo, Shingo Takagi y Yota Tsuji dieron cuenta del United Empire (Callum Newman, Great-O-Khan  Jakob Austin Young) en poco más de once minutos de refriega.

TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.) sostuvieron una reñida batalla contra el BULLET CLUB War Dogs (OSKAR, Taiji Ishimori y Yuto-Ice) y Daiki Nagai que incluso siguió en ringside a pesar de que la lucha había terminado.

En la estelar, Hiroshi Tanahashi y Hiromu Takahashi se enfrentadon en mano a mano por primera y única vez. A pesar del que el apoyo del público fue para el Ace of Universe, Takahashi no se amilanó y mostró su dominio en el trabajo de extremidades y la potencia de los golpes de pie. Sin embargo, hacia la recta final, Tanahashi sorprendió a su oponente y cerró su triunfo con una letal High Fly Flow.

 

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO TOKYO DOME», 19.12.2025
G Messe Gunma
1,291 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Zane Jay vencieron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Masatora Yasuda (7:40) con un Chickenwing Armlock de Tiger sobre Yasuda.
2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Oleg Boltin y Tatsuya Matsumoto vencieron a Toru Yano, YOH, Master Wato y Shoma Kato (8:26) con un Crab Hold de Boltin sobre Kato.
3. Yujiro Takahashi, DOUKI y SHO vencieron a El Desperado, KUUKAI y Katsuya Murashima (8:58) con un Italian Stretch No.32 de DOUKI sobre Murashima.
4. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura, Taichi y Satoshi Kojima (8:52) cuando Kojima fue descalificado.
5. Yota Tsuji, Shingo Takagi y Gedo vencieron a Great-O-Khan, Callum Newman y Jacob Austin Young (11:06) cuando Young fue descalificado.
6. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Yuto-Ice, OSKAR, Taiji Ishimori y Daiki Nagai (11:30) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Nagai.
7. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi venció a Hiromu Takahashi (14:25) con un High Fly Flow.

 

LA LUCHA SIGUE...
