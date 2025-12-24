NJPW: Resultados «Road to Tokyo Dome» Cae El Desperado

La segunda fecha de la gira «Road to Tokyo Dome» tuvo lugar en el Light Cube Utsunomiya, sitio al que New Japan Pro Wrestling se trasladó.

► «Road to Tokyo Dome»

United Empire (Callum Newman, Great-O-Khan Jyakob Austin Young) salieron avante en su combate ante Daiki Nagai, Hiromu Takahashi y Shingo Takagi en casi diez minutos de refriega.

BULLET CLUB War Dogs (OSKAR, Taiji Ishimori y Yuto-Ice) y Yota Tsuji superaron a TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.). Al final de la lucha, Ishimori y Oiwa se encararon, previo a su lucha en WK20.

En el turno principal se dio el primer combate individual entre Hiroshi Tanahashi y El Desperado. Desperado entró al ring vistiendo camisetas de Suzuki-gun, STRONG STYLE y del Team NJ, como para reflexionar sobre su carrera. Él y Tanahashi se enfrentaron en una lucha intensa al principio, pero después terminaron golpeándose fuera del rig y el combate se tornó ríspido, incluyendo ataques con sillas.

De regreso al ring, Tanahashi continuó batallando contra los constantes rodillazos de Desperado, pero contraatacó con más rodillazos. Continuó con un trío de giros, seguido de un Sling Blade y un High Fly Attack. Finalmente, aseguró la cuenta de tres a Desperado con un High Fly Flow.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO TOKYO DOME», 21.12.2025

Light Cube Utsunomiya

1,323 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. DOUKI y SHO vencieron a KUUKAI y Tatsuya Matsumoto (8:30) por detención arbitral (DOUKI venció a Matsumoto).

2. Togi Makabe y Tomoaki Honma vencieron a Katsuya Murashima y Zane Jay (9:04) con un King Kong Kneedrop de Makabe sobre Jay.

3. Toru Yano, YOH, Master Wato y Shoma Kato vencieron a Taichi, Satoshi Kojima, Tiger Mask y Masatora Yasuda (8:48) con un Swan Dive Uppercut de Wato sobre Yasuda.

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Shota Umino, Yuya Uemura y Oleg Boltin vencieron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, SANADA, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (12:14) con un Kannuki Suplex Hold de Uemura sobre Takahashi.

5. Great-O-Khan, Callum Newman y Jacob Austin Young vencieron a Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y Daiki Nagai (9:54) con la TIME BOMB de Newman sobre Nagai.

6. Yuto-Ice, OSKAR, Yota Tsuji y Taiji Ishimori vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita (10:45) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Jackson.

7. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi venció a El Desperado (18:30) con un High Fly Flow.