NJPW: Resultados «Road to the New Beginning» Títulos Jr en juego

Por segundo día consecutivo,  New Japan Pro Wrestling se presentó en el Korakuen Hall con «Road to the New Beginning«.

► «Road to the New Beginning»

En primer lugar, se efectuaron las semifinales de la Young Lion Cup Young, donde Shoma Kato superó a Masatora Yasuda.

Para la segunda semifinal, Katusya Murashima doblegó a Daiki Nagai para avanzar a la final. Esta se celebrará el 1 de febrero, de nuevo en el Korakuen Hall.

United Empire (Jake Lee, Callum Newman, Great-O-Khan, Francesco Akira y Jakob Austin Young) se impusieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori y Gedo. Tras la lucha, Yota Tsuji aceptó el desafío de Jake Lee para un combate por el Campeonato de Peso Completo IWGP el 11 de febrero en Osaka.

TMDK (Robbie Eagles y Kosei Fujita  vencieron a SHO y Yoshinobu Kanemaru de HoT defendiendo por primera vez el Campeonato de Parejas

En el turno estelar, El Desperado retó a DOUKI por el Campeonato de Pero Jr. IWGP. Sin embargo, éste contó con el apoyo de House of Torture, quienes estuvieron interviniendo durante la batalla. Aaron Wolf y Master Wato ayudaron a neutralizar a HOT. Al final, DOUKI retuvo su cinturón por primera vez en su segundo reinado.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 20.01.2026 
Tokyo Korakuen Hall
1,231 Espectadores

1. Young Lion Cup – Semifinal: Shoma Kato venció a Masatora Yasuda (6:55) con la Wakigatame.
2. Young Lion Cup – Semifinal: Katsuya Murashima venció a Daiki Nagai (9:19) con un Crab Hold.
3. Yuto-Ice y OSKAR vencieron a Shota Umino y Tatsuya Matsumoto (1:26) cuando Yuto colocó espaldas planas a Matsumoto tras la K.O.B.
4. Aaron Wolf, Toru Yano, YOH y Master Wato vencieron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y Dick Togo (9:05) con un Cross Armbreaker de Wolf sobre Takahashi.
5. Jake Lee, Callum Newman, Great-O-Khan, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori y Gedo (11:47) con la FBS de Lee sobre Takagi.
6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) vencieron a SHO y Yoshinobu Kanemaru (16:59) con un Thrill Ride de Fujita sobre Kanemaru defendiendo el título.
7. IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) venció a El Desperado (16:30) con un Suplex de la Luna defendiendo el título.

