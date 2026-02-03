NJPW: Resultados «Road to the New Beginning» Termina la Young Lion Cup

Sigue en curso la gira «Road to the New Beginning» de New Japan Pro Wrestling, que en esta ocasión se trasladó al Tokyo Korakuen Hall

► «Road to the New Beginning»

Katsuya Murashima doblegó a Soma Kato en un feroz duelo contra su compañero de clase, para llevarse la Young Lion Cup 2026. Tanahashi entregó la copa al vencedor.

Siguió una batalla por equipos donde Aaron Wolf, Toru Yano, YOH y Master Wato dieron cuenta de HOT (Ren Narita, Yujiro Takahashi, DOUKI y Dick Togo). Wato usó un tubo metálico para golpear al campeón junior DOUKI, luego lo llevó al toque de espaldas y lanzó su reto por el cinturón.

En la semifinal, Unbound Co. (David Finlay y Hiromu Takahashi) fueron implacables ante United Empire (Callum Newman y Jakob Austin Young).

En la estelar, Jake Lee y Yota Tsuji chocaron como previo a su lucha de campeonato. En esta ocasión, Lee, abrumó a Tsuji con ayuda de Francesco Akira.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 01.02.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,234 Espectadores

1. Young Lion Cup – Final: Katsuya Murashima venció a Shoma Kato (11:15) con un Crab Hold.

2. Yuto-Ice, OSKAR y Gedo vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Tiger Mask (9:03) cuando Yuto colocó espaldas plana a Tiger tras la K.O.B.

3. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Oleg Boltin y Ryusuke Taguchi (9:42) con un TM Clutch de Oiwa sobre Taguchi.

4. Great-O-Khan, HENARE y Zane Jay vencieron a Drilla Moloney, Robbie X y Daiki Nagai (11:26) con una Sit-Down Jumping Powerbomb de HENARE sobre Nagai.

5. Aaron Wolf, Toru Yano, YOH y Master Wato vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi, DOUKI y Dick Togo (10:21) con un Tsutenkaku German Suplex Hold de Wato sobre DOUKI.

6. Special Tag Match: David Finlay y Hiromu Takahashi vencieron a Callum Newman y Jakob Austin Young (18:52) con la Overkill de Finlay sobre Young.

7. Special Tag Match: Jake Lee y Francesco Akira vencieron a Yota Tsuji y Taiji Ishimori (19:32) con un Crownfall de Akira sobre Ishimori.