NJPW: Resultados «Road To The New Beginning 2026 Día 1» Listos rivales de KOB

En el arranque de la gira «Road To The New Beginning 2026«, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall.

► «Road To The New Beginning 2026 Día 1»

Dio comienzo la Young Lion Cup 2026, con dos duelos clasificatorios. En el primero de ellos, el mexico japonés Masatora Yasuda dio cuenta de Tatsuya Matsumoto en poco más de ocho minutos de acciones.

Daiki Nagai y Zane Jay sostuvieron un violento encuentro, pero el joven estadounidense se excedio en el uso de la violencia al golpear a su oponente con una silla, por lo que fue descalificado.

La sociedad de Oleg Boltin y Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) rindió frutos al doblegar a TDMK (Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson) para arrebatarles el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER y proclamarse nuevos monarcas.

En el turno estelar se enfrentaron Shota Umino y Yuya Uemura contra Taichi y Tomohiro Ishii para definir a la dupla contendiente al Campeonato de Parejas IWGP. Fue un combate muy reñido, entre dos equipos que se conocen a la prefección; sin embargo, el ímpetu y juventud de Umino y Uemura fue fundamental para inclinar la balanza a su favor. Tras celebrar el resultado, los ganadores se encararon con KOB (Yuto-Ice y OSKAR) los actuales monarcas.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 19.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,009 Asistencia

1. Young Lion Cup – Round 1: Masatora Yasuda venció a Tatsuya Matsumoto (8:33) con un Crab Hold.

2. Young Lion Cup – Round 1: Daiki Nagai venció a Zane Jay (7:20) por DQ (Chair Attack).

3. Aaron Wolf, Toru Yano, El Desperado, YOH y Master Wato vencieron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, DOUKI y Dick Togo (8:13) con un Vendaval de Wato sobre Togo.

4. Jake Lee, Great-O-Khan, Callum Newman, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori y Gedo (9:43) con un Modified Emerald Flowsion de Akira sobre Gedo.

5. Special Singles Match: SHO venció a Kosei Fujita (6:22) por DQ

6. Special Singles Match: Yoshinobu Kanemaru venció a Robbie Eagles (3:18) por Headscissors Pinfall.

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (c) (18:07) con la GTR de Goto sobre Oiwa – Conquistando el título.

8. IWGP Tag Team Title Contendership: Shota Umino y Yuya Uemura venció a Tomohiro Ishii y Taichi (30:38) con un Second Chapter de Umimo sobre Ishii.