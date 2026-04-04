NJPW: Resultados «Road to Sakura Genesis 2026» DOUKI sigue reinando

El Tokyo Korakuen Hall fue el escenario para el cierre de la gira «Road to Sakura Genesis 2026» de New Japan Pro Wrestling.

► «Road to Sakura Genesis 2026»

En este evento se disputaron los dos campeonatos de la división de peso junior.

TMDK (Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson) dieron cuenta de Unbound Co. (Gedo, OSKAR y Yuto-Ice). Este fue el preludio del duelo entre TMDK y KOB por el Campeonato de Parejas IWGP

United Empire (Callum Newman, Jake Lee y Zane Jay) pasaron sobre Unbound Co. (Daiki Nagai, Shingo Takagi y Yota Tsuji). Se dio el último enfrentamiento entre Newman y Tsuji de cara a su batalla por el Campeonato de Peso Completo IWGP.

En el turno semifinal, se puso en juego el Campeonato de Parejas IWGP. Robbie X y Taiji Ishimori, de Unbound Co., llegaron al Korakuen Hall como campeones y se enfrentaron en el ring a Francesco Akira y Jakob Austin Young, de United Empire. La acción fue rápida e intensa, y los cuatro luchadores aprovecharon al máximo su velocidad. En la recta final, Ishimori aplicó un 450 Splash a Young, seguido rápidamente por Robbie X con X Express, manteniendo a Young en la lona para la cuenta de tres, confirmando así la primera defensa exitosa de los monarcas. Tras el combate, apareció Kosei Fujita, lanzando un guante y retando a los campeones a una revancha.

En el turno estelar, DOUKI y YOH chocaron por el Campeonato de Peso Jr. IWGP. DOUKI contó con el apoyo de House of Torture, quienes interviniveron usando armas, golepando a los réferis. Incluso Master Wato, quien estaba en la mesa de comentarios. Al final, DOUKI selló el duelo con el Suplex de La Luna, asegurando la victoria y realizando una exitosa tercera defensa.

Inesperadamente, Tiger Mask subió al ring y retó a Douki a una lucha por el título y amenazó con destruir al campeón con el Strong Stule de Satoru Sayama. Tiger Mask se retirará para el 7 de julio en el Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO SAKURA GENESIS 2026», 02.04.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,476 Espectadores- Super No Vacancy Full House

1. Shota Umino y Tiger Mask venciero a KUSHIDA y Masatora Yasuda (5:34) con un Raging Fire de Umino sobre Yasuda.

2. KONOSUKE TAKESHITA venció a Tatsuya Matsumoto (6:35) con un Blue Thunder.

3. Yuya Uemura, Taichi y El Desperado vencieron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Master Wato (9:15) con un Pole Star Crucifix Hold de Taichi sobre Honma.

4. Ren Narita, Don Fale, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano (8:08) con un Elbow Drop de Fale sobre Yano.

5. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Yuto-Ice, OSKAR y Gedo (6:53) con un Death Valley Bomb de Jackson sobre Gedo.

6. Callum Newman, Jake Lee y Zane Jay vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi y Daiki Nagai (5:20) con la Excalibur de Newman sobre Nagai.

7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Taiji Ishimori y Robbie X (c) vencieron a Francesco Akira y Jakob Austin Young (18:11) con un X EXPRESS de Robbie sobre Young (1st defense) defendiendo el título.

8. IWGP Jr. Heavyweight Title Title: DOUKI (c) venció a YOH (21:01) con un Suplex de la Luna (3rd defense) defendiendo el título.