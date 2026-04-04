NJPW: Resultados «Road to Sakura Genesis 2026» DOUKI sigue reinando

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El Tokyo Korakuen Hall fue el escenario para el cierre de la gira «Road to Sakura Genesis 2026» de New Japan Pro Wrestling.

► «Road to Sakura Genesis 2026»

En este evento se disputaron los dos campeonatos de la división de peso junior.

TMDK (Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson) dieron cuenta de Unbound Co. (Gedo, OSKAR y Yuto-Ice). Este fue el preludio del duelo entre TMDK y KOB por el Campeonato de Parejas IWGP

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United Empire (Callum Newman, Jake Lee y Zane Jay) pasaron sobre Unbound Co. (Daiki Nagai, Shingo Takagi y Yota Tsuji). Se dio el último enfrentamiento entre Newman y Tsuji de cara a su batalla por el Campeonato de Peso Completo IWGP.

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En el turno semifinal, se puso en juego el Campeonato de Parejas IWGP. Robbie X y Taiji Ishimori, de Unbound Co., llegaron al Korakuen Hall como campeones y se enfrentaron en el ring a Francesco Akira y Jakob Austin Young, de United Empire. La acción fue rápida e intensa, y los cuatro luchadores aprovecharon al máximo su velocidad. En la recta final, Ishimori aplicó un 450 Splash a Young, seguido rápidamente por Robbie X con X Express, manteniendo a Young en la lona para la cuenta de tres, confirmando así la primera defensa exitosa de los monarcas. Tras el combate, apareció Kosei Fujita, lanzando un guante y retando a los campeones a una revancha.

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En el turno estelar, DOUKI y YOH chocaron por el Campeonato de Peso Jr. IWGP. DOUKI contó con el apoyo de House of Torture, quienes interviniveron usando armas, golepando a los réferis. Incluso Master Wato, quien estaba en la mesa de comentarios. Al final, DOUKI selló el duelo con el Suplex de La Luna, asegurando la victoria y realizando una exitosa tercera defensa.

Inesperadamente, Tiger Mask subió al ring y retó a Douki a una lucha por el título y amenazó con destruir al campeón con el Strong Stule de Satoru Sayama. Tiger Mask se retirará para el 7 de julio en el Korakuen Hall.

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Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO SAKURA GENESIS 2026», 02.04.2026 
Tokyo Korakuen Hall
1,476 Espectadores- Super No Vacancy Full House

1. Shota Umino y Tiger Mask venciero a KUSHIDA y Masatora Yasuda (5:34) con un Raging Fire de Umino sobre Yasuda.
2. KONOSUKE TAKESHITA venció a Tatsuya Matsumoto (6:35) con un Blue Thunder.
3. Yuya Uemura, Taichi y El Desperado vencieron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Master Wato (9:15) con un Pole Star Crucifix Hold de Taichi sobre Honma.
4. Ren Narita, Don Fale, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano (8:08) con un Elbow Drop de Fale sobre Yano.
5. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Yuto-Ice, OSKAR y Gedo (6:53) con un Death Valley Bomb de Jackson sobre Gedo.
6. Callum Newman, Jake Lee y Zane Jay vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi y Daiki Nagai (5:20) con la Excalibur de Newman sobre Nagai.
7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Taiji Ishimori y Robbie X (c) vencieron a Francesco Akira y Jakob Austin Young (18:11) con un X EXPRESS de Robbie sobre Young (1st defense) defendiendo el título.
8. IWGP Jr. Heavyweight Title Title: DOUKI (c) venció a YOH (21:01) con un Suplex de la Luna (3rd defense) defendiendo el título.

 

LA LUCHA SIGUE...
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