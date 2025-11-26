NJPW: Resultados «Purge Night of Torture» La fiesta de H.O.T

El Tokyo Korakuen Hall fue el recinto que albergó la función «Purge Night of Torture«, función que presentó New Japan Pro Wrestling y la malvada facción House of Torture.

► «Purge Night of Torture»

EVIL enfrentó en mano a mano a Shun Skywalker, estrella de Dragon Gate. Skywalker le propuso unir fuerzas con OZAWA de NOAH ya que considera que ellos tres son los luchadores que tiene la verdad en la lucha libre. EVIL se negó y lo atacó con ferocidad; Skywalker logró nivelar las acciones pero inesperadamente la luz se apagó y al volver a encenderse la luces, EVIL le arrancó la máscara a Shun Skywalker y lo llevó al toque de espaldas para llevarse el triunfo.

SANADA, DOUKI y SHO se enfrentaron a Yuki Ueno, Akito y Kaisei Takechi de DDT Pro-Wrestling. Takechi, nombrado específicamente por EVIL para la purga en esta ocasión, llamó poderosamente la atención en este encuentro.

La doble monarca de Stardom, Saya Kamitani enfrentó en mano a mano a Yujiro Takahashi. Natsuko Tora, Konami, Ruaka y Rina de H.A.T.E. interfirieron en su combate contra Yujiro a favor de Kamitani. Como Yujiro no logró derrotar a Kamitani, EVIL programó rápidamente un combate individual contra él.

La última lucha fue la confrontación entre EVIL y Yujiro, que terminó en doble KO a los cinco minutos de refriega. EVIL convocó a todos los miembros de HOT para cerrar el evento con su señal.

Los resultados completos son:

NJPW «PURGE NIGHT OF TORTURE», 19.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,481 Espectadores – Super No Vacancy Full House

0. Hip Togo (Ryusuke Taguchi) con Milano Collection A.T. venció a Dick Togo con Sanada Collection S.S. (8:15) por Countout.

1. «King of Darkness» EVIL venció a Shun Skywalker (10:51) con la EVIL.

2. Don Fale, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Taichi, Masato Tanaka y Ikuto Hidaka (9:08) con un Last Testament de Owens sobre Hidaka.

3. Ren Narita y Dick Togo vencieron a The Great Sasuke y HANZO (11:14) con un Cross-Style Cross Kneelock de Narita sobre HANZO.

4. SANADA, DOUKI y SHO vencieron a Yuki Ueno, Akito y Kaisei Takechi (16:08) por detención arbitral (DOUKI venció a Akito con un Italian Stretch No.32).

5. Yujiro Takahashi vs. Saya Kamitani – finalizó sin decisión (9:56).

6. «King of Darkness» EVIL vs. Yujiro Takahashi – finalizó en doble KO (5:01).