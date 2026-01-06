NJPW: Resultados «New Year Dash!» KOB retienen y TMDK son campeones jr.

«New Year Dash!» fue el evento que New Japan Pro Wrestling presentó en el Ota City General Gymnasium donde se vivieron las consecuencias directas de WK20.

► «New Year Dash!»

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) y Oleg Boltin se impusieron a House Of Torture (SANADA, Yoshinobu Kanemaru y Yujiro Takahashi). Tras la lucha, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin lanzaron su reto por el Campeonayo de Tercias de Peso Abierto NEVER. SANADA salió del ring con un mensaje en su guitarra, donde parecía despedirse de NJPW.

United Empire (Andrade El Idolo, Francesco Akira y Jakob Austin Young) sigue con buen impulso dominando a BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors y Gabe Kidd) . Hiromu Takahashi. Al finalizar las acciones, Gabe Kidd retó a Andrade a un combate individual: el ex campeón Intercontinental contra el ex campeón mundial. El ganador se enfrentaría a Yota Tsuji.

Siguió una lucha de cuartetas donde Aaron Wolf, Master Wato, Toru Yano y YOH doblegaron a House Of Torture (Dick Togo, Don Fale, EVIL y Ren Narita). Ren Narita noqueó a Wolf con una barra de flexiones tras el combate y lo retó por el Campeonato de Peso Abierto NEVER.

Yota Tsuji iba a ser anunciado como Campeón Mundial y Global de Peso Completo IWGP, pero interrumpió al anunciador del ring. Pidió ser presentado como Campeón de Peso Completo IWGP, tras lo cual Tsuji reveló el cinturón de la cuarta generación, retirado en 2021 en sustitución de los actuales títulos mundiales. Además, Tsuji declaró al comienzo del evento coestelar que Jake Lee no merecía un combate titular inmediatamente después de su larga ausencia, pero Lee reafirmó su reto a Tsuji después del combate.

En esta lucha, United Empire (Callum Newman, Great-O-Khan, HENARE y Jake Lee) pasaron sobre BULLET CLUB War Dogs (David Finlay y Drilla Moloney), Shingo Takagi y Yota Tsuji.

Will Ospreay apareció sobre el ring y ofreció su ayuda a United Empire. Callum Newman intentó atacarlo por la espalda con una silla, pero los demás miembros se lo impidieron.

Tras bastidores, Yota Tsuji anunció que la alianza informal entre los Bullet Club War Dogs y el grupo «No Afiliado» había formado el nuevo grupo que se llamará «Unbound Co.», disolviendo así discretamente el Bullet Club tras 13 años.

IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title: Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles) se proclamaron nuevos poseedores del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP al llevarse la cuádruple amenaza ante BULLET CLUB War Dogs (Robbie X y Taiji Ishimori), House Of Torture (DOUKI y SHO) (c) y al El Desperado y Kuukai. De esta forma Fujita y Eagles iniciaron su segundo reinado.

En el turno estelar, Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) lograron la segunda defensa del Campeonato de Parejas IWGP imponiéndose a TMDK (Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.), los ganadores de la World Tag League 2025. Al finalizar el encuentro, Shota Umino y Yuya Uemura, así como Taichi y Tomohiro Ishii, subieron al ring y desafiaron a KOB. Yuto-Ice propuso un combate de contendientes al número uno entre ambos equipos.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW YEAR DASH!!», 05.01.2026

Ota City General Gymnasium

3,523 Espectadores

1. Tomohiro Ishii, Taichi y Satoshi Kojima vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura y Katsuya Murashima (10:23) con un Crab Hold de Ishii sobre Murashima.

2. KONOSUKE TAKESHITA y Rocky Romero vencieron a El Phantasmo y Shoma Kato (8:43) con un Crab Hold de TAKESHITA sobre Kato.

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin vencieron a SANADA, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (9:23) cunado Boltin colocó espadas planas a Takahashi tras un 3-Man Shoto.

4. Andrade El Idolo, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Gabe Kidd, Hiromu Takahashi y Clark Connors (10:31) con The Message de Andrade sobre Connors.

5. Aaron Wolf, Toru Yano, YOH y Master Wato vencieron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Don Fale y Dick Togo (5:37) con un Texas Clover Hold de YOH sobre Togo.

6. Jake Lee, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi, David Finlay y Drilla Moloney (8:56) cuando HENARE colocó espaldas planas a Moloney tran un Conbined Eliminator.

7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title, 4 Way Match: Robbie Eagles y Kosei Fujita vencieron a SHO y DOUKI (c), a El Desperado y KUUKAI, y a Taiji Ishimori y Robbie X (7:20) cuando Fujita colocó espaldas planas a Robbie X tras un Interceptor conquistando el título

8. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vencieron a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa (26:22) cuando Ice colocó espaldas plana a Oiwa tras la KOB defendiendo el título.