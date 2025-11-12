NJPW: Resultados «New Japan Road in Anjo»

«New Japan Road in Anjo» fue el evento que New Japan Pro Westling realizó en dicha ciudad.

► «New Japan Road in Anjo»

El Desperado unió fuerzas con Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) para dar cuenta de Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson.

En la semifinal, Toru Yano, YOH y Master Wato concretaron la primera defensa del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, respondiendo al desafío hecho por EVIL, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo de House of Torture.

En la batalla estelar y continuando con su gira de despedida, Hiroshi Tanahashi superó a Yuto-ICE en un intenso combate.

Luego de concluir la batalla, apareció Kazuchika Okada, quien desafió a Tanahashi para ser su último rival.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN ROAD IN ANJO», 08.11.2025 
Tosho Arena Anjo
1,483 Espectadores

1. Katsuya Murashima venció a Tatsuya Matsumoto (7:23) con un Crab Hold.
2. Taichi y Masatora Yasuda vencieron a Shoma Kato y Zane Jay (9:08) con un Dangerous Backdrop Suplex de Taichi sobre Jay.
3. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Oleg Boltin, Tomoaki Honma y Tiger Mask (9:02) con una Fire Bottle de Newman sobre Honma.
4. Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Gedo vencieron a Yujiro Takahashi, DOUKI y SHO (9:33) con un Bloody Cross de Ishimori sobre SHO.
5. Shota Umino, Yuya Uemura y Ryusuke Taguchi vencieron a Yota Tsuji, OSKAR y Daiki Nagai (11:03) con un Chickenwing Armlock de Uemura sobre Nagai.
6. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y El Desperado vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (8:53) con la Shoto de Goto sobre Jackson.
7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Toru Yano, YOH y Master Wato (c) vencieron a «King of Darkness» EVIL, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo (11:55) con un Vendaval de Wato sobre Togo (2nd defense) defendiendo el título.
8. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi venció a Yuto-Ice (16:32) con High Fly Flow.

 

 

