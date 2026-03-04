NJPW: Resultados New Japan Cup 2026 – Inicia la competencia

Dio inicio la New Japan Cup 2026, la competencia anual de eliminación directa de New Japan Pro Wrestling. La jornada inaugural tuvo lugar en el Korakuen Hall de la capital japonesa.
► «New Japan Cup 2026»
El evento fue el marco para el debut de Taisei Nakahara, un nuevo ypung lion, quien cayó ante Tatsuya Matsumoto, el alumno más aventajado del Dojo.
En choque de facciones, TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita, Robbie Eagles, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.) se impusieron a Unbound Co. (Gedo, Robbie X, Taiji Ishimori, Yota Tsuji y Yuto-Ice).
Aaron Wolf debutó en la New Japan Cup enfrentando a Don Fale de H.O.T. Wolf manifestó su deseo de vengarse de H.O.T tras perder su cinturón ante Ren Narita, pero éstos respondieron interviniendo en el curso de la batalla golpeando a Wolf para que Fale lo aniquilara fácilmente y avanzara a la siguiente ronda.
En el turno principal, Yuya Uemura enfrentó a Great-O-Khan de United Empire en un recio choque que duró poco más de veinte minutos. Sin embargo, Uemura se mantuvo firme y contraatacó en el momento preciso, asegurando su pase a la segunda ronda.
Los resultados completos son:
NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 04.03.2026
Tokyo Korakuen Hall
1,136 Espectadores
0. Taisei Nakahara Debut Match: Tatsuya Matsumoto venció a Taisei Nakahara (7:40) con un Crab Hold.
1. Chase Owens y Yujiro Takahashi vencieron a Shota Umino y Masatora Yasuda (8:37) con la Pimp Juice de Takahama sobre Yasuda.
2. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a El Phantasmo y Jado (9:09) con un Schoolboy de Yano sobre Jado.
3. OSKAR, Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai vencieron a Callum Newman, Jake Lee, Henare y Zane Jay (11:54) con un Drilla Killer de Moloney sobre Jay.
4. Taichi, Master Wato y Tomoaki Honma vencieron a Ren Narita, DOUKI y Dick Togo (11:19) con la Seitei Jujiryo de Taichi sobre Togo.
5. Ryohei Oiwa, Robbie Eagles, Kosei Fujita, Zack Sabre Jr. y Hartley Jackson vencieron a Yuto-Ice, Taiji Ishimori, Robbie X, Yota Tsuji y Gedo (9:03)
6. New Japan Cup – Round 1: Don Fale venció a Aaron Wolf (8:46) con la Grenade.
7. New Japan Cup – Round 1: Yuya Uemura venció a Great-O-Khan (22:06) con un Diving Body Attack.