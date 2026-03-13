NJPW: Resultados «New Japan Cup 2026» Día 5 – Takagi y Uemura avanzan

El Shigeto Arena Okayama fue escenario para la quinta fecha del torneo «New Japan Cup 2026» de New Japan Pro Wrestling con la celebración de dos luchas de la segunda ronda.

► «New Japan Cup 2026» Día 5

Aaron Wolf libró una intensa batalla contra Knock-Out Brothers, en su primer encuentro. Hacia el final del combate, contrarrestó el Nightmare Hold de OSKAR con una proyección de hombro.

Takagi se enfrentó a Don Fale en el segundo asalto. A pesar de la diferencia de tamaño, Takagi logró usar su poder contra el luchador superpesado. Takagi también tuvo que lidiar con la intervenciones de HOT. Yoshinobu Kanemaru, Dick Togo y Gedo se involucraron, pero Takagi logró superarlos.

En el evento principal, Yuya Uemura se enfrentó a Drilla Maloney. Ambos compitieron en un combate mucho más limpio, donde lucharon con todas sus fuerzas para mantener vivas sus esperanzas de ganar el torneo.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 10.03.2026

Shigeto Arena Okayama (Okayama Prefectural General Ground Gymnasium)

1,233 Espectadores

1. Yuto-Ice y OSCAR vencieron a Aaron Wolf y Masatora Yasuda (8:40) con un Ice HIGH de Yuto sobre Yasuda.

2. Jake Lee, Great-O-Khan, HENARE, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Hirooki Goto, Oleg Boltin, YOSHI-HASHI, Toru Yano y Tatsuya Matsumoto (9:30) con BITE THE DUST de Young sobre Matsumoto.

3. Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Callum Newman y Zane Jay (8:05) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Jay.

4. Ren Narita, Yujiro Takahashi y Chase Owens vencieron a Satoshi Kojima, Shota Umino y Tomoaki Honma (10:23) con un C Trigger de Owens sobre Honma.

5. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vencieron a Yota Tsuji y Daiki Nagai (12:09) con un Roll-Through German Suplex Hold de Oiwa sobre Nagai.

6. New Japan Cup – Round 2: Shingo Takagi venció a Don Fale (9:30) con la Pumping Bomber.

7. New Japan Cup – Round 2: Yuya Uemura venció a Drilla Moloney (22:28) por Pinfall.