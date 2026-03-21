NJPW: Resultados «New Japan Cup 2026» Definida la final

El torneo «New Japan Cup 2026» llegó a su etapa semifinal, por lo que New Japan Pro Wrestling llegó a Aroe Nagaoka.

► «New Japan Cup 2026» – Semifinales

Yuya Uemura tuvo la tarea difícil al enfrentarse a Oleg Boltin, el campeón de Peso Abierto NJPW STRONG. Sin embargo, Uemura logró resistir el ataque de su oponente, de mayor tamaño, encadenando varios golpes hasta derribarlo para derrotarlo y avanzar a la última instancia.

El evento principal enfrentó al compañero de equipo de Uemura, Shota Umino, contra Callum Newman de United Empire. El combate distó mucho de ser una lucha libre pura, ya que gran parte del tiempo transcurrió fuera del ring, incluyendo una maniobra de Newman que colocó un par de mesas y que utilizó con gran eficacia. Luego de casi media hora de combate, Newman logró conectar su movimiento final y convertirse en el segundo finalista.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 20.03.2026

Aroe Nagaoka

1,906 Espectadores

1. Yujiro Takahashi y Chase Owens vencieron a Ryusuke Taguchi y Taisei Nakahara (7:20) con un Crab Hold de Takahashi sobre Nakahara

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vencieron a Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (10:26) con un Butterfly Lock de YOSHI-HASHI sobre Yasuda.

3. YOH, El Desperado y Master Wato vencieron a DOUKI, SHO y Yoshinobu Kanemaru (8:35) con un DIRECT DRIVE de YOH sobre Kanemaru.

4. Jake Lee, HENARE, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Shingo Takagi, Drilla Moloney, Taiji Ishimori y Daiki Nagai (9:25) con una BITE THE DUST de Young sobre Nagai,

5. Ren Narita, Don Fale y Dick Togo vencieron a Aaron Wolf, Toru Yano y Tomoaki Honma (8:34) con una Hell’s Guillotine de Narita sobre Honma.

6. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Yota Tsuji, Yuto-Ice, OSKAR y Gedo (12:24) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Gedo.

7. New Japan Cup – Semifinal: Yuya Uemura venció a Oleg Boltin (19:27) con un Lion’s Shiner.

8. New Japan Cup – Semifinal: Callum Newman venció a Shota Umino (30:03) con un Prince’s Curse