NJPW: Resultados «New Japan Cup 2026» Cierra la segunda ronda

New Japan Pro Wrestling se presentó en Nagoya para la octava fecha del torneo «New Japan Cup 2026«, cerrando la segunda ronda.

► «New Japan Cup 2026»

Se llevaron a efecto los dos últimos combates de la segunda ronda. En el primero de ellos, Shota Umino se enfrentó a Yujiro Takahashi, de House of Torture. Takahashi subió al ring portando un guante de béisbol que Umino le había regalado un día antes tras su combate de exhibición por parejas. El regalo tenía como objetivo recordarle a Takahashi, cómo él y Umino jugaban a la pelota durante la infancia de Umino.

Como es habitual, HOT no tardó en interferir, pero Umino logró sobreponerse y finiquitó el duelo con la Second Chapter para avanzar.

En el turno principal, los compañeros de TMDK, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr., se enfrentaron para determinar quién avanzaría a los cuartos de final. Fue una confrontación con un alto nivel técnico, pero Zack Sabre Jr. logró derrotar a Oiwa con un Sabre Driver.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 14.03.2026

Nagoya Kinjo-Futo Arena

1,449 Espectadores

1. Great-O-Khan, HENARE, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Yuto-Ice, OSKAR, Drilla Moloney y Daiki Nagai (9:21) con un Fireball de Akira sobre Nagai.

2. Don Fale, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Aaron Wolf, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (8:37) con un Last Testament de Owens sobre Yasuda.

3. Yota Tsuji y Shingo Takagi vencieron a Yuya Uemura y Tomoaki Honma (9:52) cuando Tsuji colocó espaldas planas a Honma tras un Dragon Soul Blaster.

4. Jake Lee, Callum Newman y Zane Jay vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (9:35) con la FBS de Lee sobre Matsumoto.

5. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a Ren Narita y Dick Togo (6:54) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Togo.

6. New Japan Cup – Round 2: Shota Umino venció a Yujiro Takahashi (16:14) con un Second Chapter.

7. New Japan Cup – Round 2: Zack Sabre Jr. venció a Ryohei Oiwa (28:07) con un Sabre Driver.