NJPW: Resultados «New Japan Cup 2026» Callum Newman y Shota Umino avanzan

New Japan Pro Wrestling llegó a Koriyama para el cierre de la ronda de cuartos de final de la «New Japan Cup 2026«.

► «New Japan Cup 2026»

Callum Newman se enfrentó a Hirooki Goto en su partido de cuartos de final. En una intensa lucha, Newman incluso recurrió a una jugada de David Finlay para ejecutar un Oblivion, pero no fue suficiente para derrotar a Goto. Aprovechando la distracción del réferi, Newman conectó un golpe bajo y luego la Maldición del Príncipe, logrando la cuenta de tres

El combate estelar enfrentó a Shota Umino con Zack Sabre Jr. Umino se mantiene invicto contra ZSJ en torneos, habiendo derrotado al británico en la edición de 2023, así como en el G1 Climax de 2024 y 2025. Una vez más, Umino resistió el ataque técnico de ZSJ, sufriendo las consecuencias. En los últimos instantes, Umino superó el dolor. A pesar del ataque dirigido a su brazo, Umino conectó un potente lazo que aturdió a ZSJ el tiempo suficiente para conectar el Second Chapter y alzarse con la victoria.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 17.03.2026

Fukushima Big Palette

707 Espectadores

1. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda (9:27) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Yasuda.

2. Ren Narita, Don Fale y Dick Togo vencieron a Aaron Wolf, Toru Yano y Tatsuya Matsumoto (9:01) con un Cross-Style Cross Kneelock de Narita sobre Matsumoto.

3. Yuto-Ice y OSKAR vencieron a Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (7:26) con un Nightmare Hall de OSKAR sobre Jackson.

4. Jake Lee, Great-O-Khan, HENARE, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi, Drilla Moloney, Taiji Ishimori y Gedo (11:35) con una BITE THE DUST de Lee sobre Gedo.

5. Oleg Boltin y YOSHI-HASHI vencieron a Yuya Uemura y Tomoaki Honma (9:40) con un Butterfly Lock de YOSHI-HASHI sobre Honma.

6. New Japan Cup – Cuartos de Final: Callum Newman venció a Hirooki Goto (12:43) con un Prince’s Curse.

7. New Japan Cup – Cuartos de Final: Shota Umino venció a Zack Sabre Jr. (25:38) con un Second Chapter.