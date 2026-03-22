NJPW: Resultados “New Japan Cup 2026” Callum Newman es el ganador

El Aore Nagaoka fue el escenario a donde New Japan Pro Wrestling se trasladó para la realización de la jornada conclusiva de la New Japan Cup 2026.

New Japan Cup 2026 – Final

En la lucha inicial, el Campeón Mundial de la TV NJPW World, Konosuke Takeshita, ofreció un reto abierto que fue respondido por Yujiro Takahashi de House of Torture. Takeshita defendió con éxito su título contra Takahashi tras derrotarlo rápidamente en poco más de ocho minutos.

En duelo de tercias, Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano pasaron sobre HOT (Ren Narita, Don Fale y Dick Togo). Al final, Boltin y Narita se retaron mutuamente.

En el turno semifinal, TMDK (Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita) dominaron a Yota Tsuji, Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai. Oiwa y Yuto-Ice se confrontaron y oficializaron el duelo por el Campeonato de Parejas IWGP.

Callum Newman, de United Empire, se enfrentó a Yuya Uemura, en la final de la New Japan Cup 2026, que constituyó el evento principal. Newman llegó al combate con un brazo lesionado y Uemura centró su atención en la desventaja de Newman desde el principio. Tras casi 26 minutos de potentes ataques, Newman conectó un Make Way sobre Uemura para alzarse con la victoria y coronarse ganador del torneo. Newman, con tan solo 23 años, es el luchador más joven en ganar la New Japan Cup.

Tras celebrar el triunfo, Newman se encaró con Yota Tsuji, a quien desafiará por el Campeonato de Peso Completo IWGP en Sakura Génesis en abril.

Los resultados completos son

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 21.03.2026

Aore Nagaoka

3,007 Espectadores

1. NJPW World TV Title, Open Challenge: KONOSUKE TAKESHITA (c) venció a Yujiro Takahashi (8:10) con la Raging Fire defendiendo el título

2. Taichi, El Desperado y Masatora Yasuda vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (8:57) con la Pinche Loco de Desperado sobre Matsumoto.

3. DOUKI, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a YOH, Master Wato y Ryusuke Taguchi (8:26) cuando DOUKI colocó espaldas planas a Taguchi.

4. Great-O-Khan y HENARE vencieron a Shota Umino y Tomoaki Honma (10:46) con la Ultima de HENARE sobre Honma.

5. Jake Lee, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Shingo Takagi, Drilla Moloney y Taiji Ishimori (8:42) con la Ground Tarantula de Akira sobre Ishimori.

6. Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano vencieron a Ren Narita, Don Fale y Dick Togo (7:14) con un Reverse Triangle Choke de Wolf sobre Togo.

7. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita vencieron a Yota Tsuji, Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai (7:14) con un Clarky Cat Fujita Version de Fujita sobre Nagai.

8. New Japan Cup – Final: Callum Newman venció a Yuya Uemura (25:52) con un MAKE WAY ganando el torneo.