NJPW: Resultados New Japan Cup 2026 – Avanzan Umino y Oiwa

New Japan Pro Wrestling llegó a Amagasaki para la cuarta fecha de la New Japan Cup 2026, donde cerró la primera ronda.

► «New Japan Cup 2026» Día 4

Shota Umino evitó caer ante las artimañas de House of Torture en su combate contra Chase Owens. Tanto Yujiro Takahashi como Dick Togo intentaron ayudar a Owens a conseguir la victoria. Sin embargo, Umino resistió sus ataques y se impuso, llevándose la victoria y alcanzando la segunda ronda.

En el evento principal, Ryohei Oiwa enfrentó a Yuto-Ice, apenas un par de meses después de su intenso enfrentamiento por el Campeonato de Parejas IWGP en New Year Dash. Ambos mantuvieron esa intensidad de su rivalidad en este encuentro donde la balanza se inclinó del lado de Oiwa.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 08.03.2026

Baycom General Gymnasium (Amagasaki Memorial Park General Gymnasium)

2511 Espectadores

1. Yuya Uemura y Masatora Yasuda vencieron a Drilla Moloney y Daiki Nagai (6:53) con un Chickenwing Armlock de Uemura sobre Nagai.

2. Great-O-Khan y HENARE vencieron a Oleg Boltin y Tomoaki Honma (9:22) con un Domination Claw de O-Khan sobre Honma.

3. Jake Lee, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (9:20) con un BITE THE DUST de Young sobre Matsumoto

4. Kosei Fujita y Hartley Jackson vencieron a Callum Newman y Zane Jay (9:04) con un Death Valley Bomb de Jackson sobre Jay.

5. Satoshi Kojima, Aaron Wolf y Toru Yano vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi y Dick Togo (9:42) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Togo.

6. Yota Tsuji y Shingo Takagi vencieron a Don Fale y Yoshinobu Kanemaru (8:30) con un Burning Dragon de Takagi sobre Kanemaru.

7. New Japan Cup – Round 1: Shota Umino venció a Chase Owens (19:40) con un Second Chapter.

8. New Japan Cup – Round 1: Ryohei Oiwa venció a Yuto-Ice (16:04) con un Roy Clutch.