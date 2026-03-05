NJPW: Resultados «New Japan Cup 2026» Avanzan Boltin y Narita

Por segundo día consecutivo, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall para la segunda fecha de la «New Japan Cup 2026«.

► «New Japan Cup 2026» – Día 2

En combate de equipos, TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita, Robbie Eagles, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.) dominaron a Unbound Co. (Daiki Nagai, Robbie X, Taiji Ishimori, Yota Tsuji y Yuto-Ice). Al término de la lucha, Ishimori  y Robbi X se encararon con Eagles y Fujita de cara a su lucha por el Campeonato de Parejas Jr. IWGP.

Boltin Oleg se enfrentó a El Phantasmo,  en un duelo que resultó muy reñido. El buen estado físico de ambos se evidenció en la lucha; Oleg usó su poder para frustrar a El Phantasmo, asegurando un lugar en la segunda ronda.

En el evento principal, Taichi se enfrentó al actual campeón de Peso Abierto NEVER, Ren Narita. Éste se lanzó al combate atacando a Taichi desde su ingreso al ring, convirtiéndolo rápidamente en una reyerta. HOT no tardó en intervenir y también llegó  Shota Umino para equilibrar fuerzas, pero las tácticas turbias de HOT resultaron demasiado para Taichi. Narita aprovechó la interferencia de sus compañeros y logró llevar a Taichi al toque de espaldas para ganar.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2026», 05.03.2026 
Tokyo Korakuen Hall
1,080 Espectadores

0. Masatora Yasuda venció a Taisei Nakahara (6:51) con un Crab Hold.
1. Shota Umino, Aaron Wolf, Toru Yano y Master Wato vencieron a Chase Owens, Yujiro Takahashi, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru (8:38) con un Vendaval de Wato sobre Kanemaru.
2. Shingo Takagi y Gedo vencieron a Don Fale y Dick Togo (3:53) con un WAR Special de Takagi sobre Togo.
3. Jake Lee, HENARE y Jakob Austin Young vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto (9:21) con la Imperial Prison de Young sobre Matsumoto.
4. OSKAR y Drilla Moloney vencieron a Callum Newman y Zane Jay (4:35) con una Neck-Hanging Bomb de OSKAR sobre Jay.
5. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Robbie Eagles, Kosei Fujita y Hartley Jackson vencieron a Yota Tsuji, Yuto-Ice, Taiji Ishimori, Robbie X y Daiki Nagai (14:07) con un Leg Split con Facelock de Sabre sobre Nagai.
6. New Japan Cup – Round 1: Oleg Boltin venció a El Phantasmo (18:08) con la Last Kamikaze.
7. New Japan Cup – Round 1: Ren Narita venció a Taichi (22:40) con una Guillotine of Hell.

 

