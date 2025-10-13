NJPW: Resultados “King of Pro Wrestling 2025” | Sabre vs Takeshita

Desde el Tokyo Ryogoku Kokugikan, New Japan Pro Wrestling presentó su gran función «King of Pro Wrestling 2025«.

► “King of Pro Wrestling 2025”

Con algunas modificaciones al cartel, éste presentó seis luchas de campeonatos y otros duelos especiales.

La función inició con Sareee exponiendo el Campeonato Femenino IWGP contra Syuri. Este fue el tercer encuentro entre ambas. El primero terminó en empate por tiempo límite en Sareee-ISM Chapter VII. Posteriormente, Sareee derrotó a Syuri por el título en Stardom y esta vez Syrui logró igualar el récord a 1-1-1 al derrotar a Sareee y reconquistar el título. Syuri mencionó que planea llegar al Tokyo Dome el 4 de enero.

Luego de tres meses de ausencia por lesión, Hirooki Goto retornó con una victoria al lado de YOSHI-HASHI y YOH.

El Phantasmo luchó contra Hiroshi Tanahashi en un empate de quince minutos, logrando retener por tercera ocasión el Campeonato de la TV NJPW WORLD. Este también fue un combate conmemorativo por los 20 años de carrera de El Phantasmo como luchador.

EVIL le arrebató el Campeonato de Peso Abierto NEVER a Oleg Boltin. HOT acosó a Boltin tras la lucha, pero fueron repelidos por el aún no debutante Aaron Wolf, quien encaró a EVIL. Wolf debutará el 4 de enero.

OSKAR y Yuto-Ice concretaron la primera defensa del Campeonato de Parejas IWGP dominando a la dupla de Yuya Uemura y Shota Umino.

Yota Tsuji finalmente logró dominar a Gabe Kidd para conquistar el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Esto dio lugar a una curiosa escena tras el combate. Los War Dogs y los miembros no afiliados del roster subieron al ring y se dieron la mano.

En la batalla estelar, Konosuke Takeshita se posicionó en la cima de NJPW al alzarse con el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP superando a Zack Sabre Jr. en una brillante batalla de más de treinta minutos. Takeshita combinó su poderío físico con su gran técnica y al final logró superar la maestría de la sumisión del inglés con un brutal rodillazo.

Tras la celebración, «The Alpha» recibió el desafió de Hirooki Goto.

Los resultados completos son:

NJPW «KING OF PRO-WRESTLING 2025», 13.10.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

5,372 Espectadores

1. IWGP Women’s Title: Syuri venció a Sareee (c) (14:56) con la Syu Sekai – conquistando el título.

2. Special Six Man Tag Match: David Finlay, Taiji Ishimori y Clark Connors vencieron a Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y Titan (7:58) ncon la Overkill de Finlay sobre Titan.

3. Riot In Ryogoku: Drilla Moloney venció a SANADA (13:37) con la Drilla Killa.

4. Hirooki Goto Return Match: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vencieron a Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita (7:55) con la GTR de Goto sobre Jackson.

5. NJPW World TV Title – El Phantasmo Debut 20th Anniversary Match & Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: El Phantasmo (c) vs. Hiroshi Tanahashi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00) ELP defendió el título.

6. NEVER Openweight Title: «King of Darkness» EVIL venció a Oleg Boltin (c) (11:40) con la EVIL – conquistando el título.

7. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vencieron a Shota Umino y Yuya Uemura (14:40) cuando Uemura fue derrotado con el K.O.B defendiendo el título.

8. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji venció a Gabe Kidd (c) (24:13) con un Crab Hold – conquistando el título

9. IWGP World Heavyweight Title: KONOSUKE TAKESHITA venció a Zack Sabre Jr. (c) (31:16) con la Wagamama – conquistando el título.